Νένα Χρονοπούλου: «Είμαι 58 ετών και ευτυχώς έχω ακόμα έμμηνο ρύση»

Για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίστηκαν και την απώλεια κιλών μίλησε η Νένα Χρονοπούλου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω Καλά» και αρχικά είπε:

«Έφυγε από πάνω μου ένας δεύτερος άνθρωπος. Σοκαρίστηκα όταν είδα στη ζυγαριά το 99.800. Δεν πρόσεχα, ήμουν απλώς αδύνατη. Άρχισα να βάζω βάρος μετά την εξωσωματική. Η εξωσωματική ήταν ο σταθμός της αλλαγής του μεταβολισμού μου. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ανέβασα ζάχαρο. Γέννησα πρόωρα, 5,5 μηνών και είχα φτάσει 95 κιλά γιατί έτρωγα ακατάπαυστα και ασύστολα. Έπινα πολλή προγεστερόνη για να μείνει το παιδί στη μήτρα.

Αυτό δε διορθώθηκε. Όταν γέννησα και μετά σταμάτησε ο διαβήτης, αλλά είχε μπει η προδιάθεση στη ζωή μου. Το πολύ σημαντικό είναι ότι κανένας γιατρός δεν το αξιολόγησε σωστά γιατί οι εξετάσεις αίματός μου ήταν μια χαρά. Έβλεπες όμως ότι υπάρχει κατακράτηση υγρών. Αυτό που έβλεπες πάνω μου δεν ήταν πάχος-πάχος. Ήταν μια δυστροπία της εμφάνισης. Είχα πολύ σπλαχνικό λίπος».

Στη συνέχεια αποκάλυψε: «Είμαι 58 ετών. Ευτυχώς έχω ακόμη έμμηνο ρύση, γιατί αν ήμουν στην κλιμακτήριο το 99.800 θα ήταν 109.800. Φαντάζομαι ότι έχω μπει στην προκλιμακτήριο, αλλά ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Με τα χρόνια συμβαίνει να θες να τρως συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μου λείπει το γλυκό, αλλά δε μου έλειπε ποτέ το γλυκό».