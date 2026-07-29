Νέος έρωτας για τον Μπούκερ: Φημολογία σχέσης με την «καυτή» Ιρίνα Σάικ

Η προσωπική ζωή του Ντέβιν Μπούκερ βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς το περιοδικό People αναφέρει πως ο αστέρας των Φοίνιξ Σανς διατηρεί σχέση με το διεθνούς φήμης μοντέλο Ιρίνα Σάικ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από μερικούς μήνες μέσω κοινών φίλων και έκτοτε περνούν ολοένα και περισσότερο χρόνο μαζί. Πηγές που επικαλείται το People υποστηρίζουν πως η σχέση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο υπάρχει έντονη αμοιβαία συμπάθεια και επιθυμία να απολαύσουν το καλοκαίρι πριν ο Μπούκερ επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους Σανς.

Οι φήμες ενισχύθηκαν μετά την κοινή εμφάνισή τους στα Χάμπτονς, χωρίς ωστόσο ούτε ο Μπούκερ ούτε η Σάικ, αλλά και οι εκπρόσωποί τους, να έχουν προχωρήσει σε κάποια επίσημη τοποθέτηση.

Για τον Αμερικανό σταρ του NBA πρόκειται για την πρώτη σχέση που του αποδίδεται μετά τον χωρισμό του από την Κένταλ Τζένερ. Οι δυο τους διατηρούσαν δεσμό από το 2020 έως το 2022, με αρκετές επανασυνδέσεις, πριν ακολουθήσουν οριστικά διαφορετικούς δρόμους, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα της εποχής.

Από την πλευρά της, η Ιρίνα Σάικ έχει απασχολήσει πολλές φορές τα διεθνή μέσα ενημέρωσης με την προσωπική της ζωή. Στο παρελθόν είχε πολυετή σχέση με τον Μπράντλεϊ Κούπερ, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή αποτέλεσε και η σχέση της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον οποίο ήταν μαζί για περίπου πέντε χρόνια, μέχρι τον χωρισμό τους το 2015.

Προς το παρόν, πάντως, το φημολογούμενο ειδύλλιο ανάμεσα στον Ντέβιν Μπούκερ και την Ιρίνα Σάικ παραμένει ανεπιβεβαίωτο, καθώς όλες οι σχετικές πληροφορίες βασίζονται σε πηγές που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.