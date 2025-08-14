Δοκιμασία: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων από το Ισραήλ

Νέο εκκλησιαστικό μέτωπο ανοίγει αυτή τη φορά στο Ισραήλ, με το ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων να βρίσκεται στο στόχαστρο. Η Δημοτική Αρχή της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Times of Israel, προχώρησε στο πάγωμα όλων των τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, επειδή, όπως ισχυρίζεται, το Πατριαρχείο αγνόησε επανειλημμένες επιστολές της για τις οφειλές του σε φόρους, σύμφωνα με απάντηση του Δήμου σε σχετικό ερώτημα της εφημερίδας.

«Λήφθηκαν μέτρα διοικητικής εφαρμογής εναντίον του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου επειδή απέτυχε να διευθετήσει τις οφειλές του σε δημοτικούς φόρους για ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας», αναφέρει η δήλωση του γραφείου Τύπου του Δήμου. «Αυτό έγινε παρά τις προσπάθειες για διάλογο και επικοινωνία, και δεδομένου ότι αγνόησαν τις επιστολές του Δήμου που απαιτούσαν την πληρωμή».

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου, ο Δήμος ενήργησε «σύμφωνα με τον νόμο» και στο πλαίσιο της «ευθύνης του να λάβει τέτοια μέτρα όταν οι οφειλέτες αδυνατούν να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους».

Το Status Quo

Η σχέση ανάμεσα στο κράτος του Ισραήλ και στο ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι ευαίσθητη και κινείται στην κόψη του ξυραφιού. Το περίφημο Status Quo, που ρυθμίζει το καθεστώς των Πανάγιων Προσκυνημάτων αλλά το ιδιοκτησιακό καθεστώς που βασίζεται στο βρετανικό κοινό δίκαιο (common law) κάνουν ιδιαίτερα περίπλοκη την κατάσταση. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κατέχει με τίτλους που χρονολογούνται από την οθωμανική εποχή τεράστιες έγγειες εκτάσεις που θεωρητικά το καθιστούν τον μεγαλύτερο κάτοχο γης στο Ισραήλ, μετά από το δημόσιο. Ωστόσο στην πράξη το Πατριαρχείο έχει αναγκαστεί έκων άκων να παραχωρήσει τεράστιες εκτάσεις γης αλλά και κτίρια στο κράτος του Ισραήλ. Το πιο ενδεικτικό παράδειγμα τέτοιου ακινήτου είναι το οικόπεδο που έχει κτιστεί το κοινοβούλιο του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, η Κνεσέτ.

Πολλές έγγειες ιδιοκτησίες του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων βρίσκονται στο στόχαστρο του κράτους του Ισραήλ αλλά και ριζοσπαστικών ομάδων εποίκων. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων ακινήτων είναι τα ξενοδοχεία Πέτρα και Imperial που βρίσκονται σε ένα πολυ στρατηγικό σημείο στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ ακριβώς πάνω στην πύλη της Ιόππης (Γιάφα).

Πρόβλημα με τον ισραηλινό ΕΝΦΙΑ

Σύμφωνα με όσα γράφει η εφημερίδα Times of Israel η διαμάχη μεταξύ του Δήμου της Ιερουσαλήμ και διαφόρων εκκλησιών που κατέχουν ακίνητα στην Ιερουσαλήμ διαρκεί εδώ και αρκετά χρόνια. Μια συμφωνία δεκαετιών μεταξύ των εκκλησιών και του κράτους του Ισραήλ εμπόδιζε τον Δήμο να εισπράττει φόρο ακίνητης περιουσίας από χριστιανικούς θεσμούς.

Ωστόσο, το 2018, ο Δήμος αποφάσισε ότι η απαλλαγή για τις εκκλησίες ισχύει μόνο για ιδιοκτησίες που χρησιμοποιούνται «για προσευχή, για τη διδασκαλία της θρησκείας ή για ανάγκες που προκύπτουν από αυτήν» — εξαιρώντας δραστηριότητες που εξυπηρετούν προσκυνητές, όπως ξενώνες και καφετέριες — και άρχισε να ζητά την είσπραξη οφειλών δεκάδων εκατομμυρίων σέκελ.

Εκείνη την εποχή, ο τότε δήμαρχος Nir Barkat πάγωσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς αρκετών εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ, οι οποίες ως αντίδραση έκλεισαν για τρεις ημέρες τον εμβληματικό Ναό της Αναστάσεως σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο Δήμος υποχώρησε μόνο μετά από παρέμβαση του τότε Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Έκτοτε, οι εντάσεις έχουν επανεμφανιστεί αρκετές φορές μεταξύ του Δήμου και των εκκλησιαστικών αρχών για συγκεκριμένα ακίνητα ή δραστηριότητες.

«Ως θρησκευτικά σώματα, οι εκκλησίες εκπληρώνουν ζωτικούς ρόλους, διατηρώντας εκπαιδευτικά, κοινωνικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό, είτε είναι χριστιανικός είτε όχι», αναφέρει η δήλωση μιας ομάδας που ξεκίνησε από τον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη Θεόφιλο, με τίτλο "Protecting Holy Land Christians" (Προστατεύοντας τους Χριστιανούς των Αγίων Τόπων), η οποία συνεργάζεται επίσης με τους επικεφαλής άλλων εκκλησιών της πόλης.

«Λόγω αυτού, ιστορικά, οι εκκλησίες δεν πλήρωσαν ποτέ δημοτικούς ή κρατικούς φόρους για τις εκκλησιαστικές ιδιοκτησίες, είτε κατά την περίοδο της Οθωμανικής, της Βρετανικής, της Ιορδανικής, είτε της Ισραηλινής κυριαρχίας».