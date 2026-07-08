Νέο επαγγελματικό κεφάλαιο για τον Γιάννη Καραντώνη με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)

Έναν σημαντικό επαγγελματικό κύκλο 5,5 ετών ολοκληρώνει ο Γιάννης Καραντώνης, μέχρι πρότινος Business Development Director της εταιρείας Comsys, προκειμένου να εκκινήσει ένα νέο, φιλόδοξο εγχείρημα στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Έχοντας διαγράψει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στην αγορά της τεχνολογίας, ο Γιάννης Καραντώνης εστιάζει πλέον στρατηγικά στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του AI, με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της παραγωγικότητας των σύγχρονων οργανισμών.

Με αφορμή αυτή τη μετάβαση, ο Γιάννης Καραντώνης δήλωσε:

«Σε όλη τη διαδρομή μου πίστευα ότι η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν βοηθά τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να εξελίσσονται. Σήμερα, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, μαθαίνουμε και δημιουργούμε, αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία. Με μεγάλο ενθουσιασμό ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου πορεία, ως co-founder μιας νεας εταιρείας, με στόχο να συμβάλω στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της AI, βοηθώντας οργανισμούς και ανθρώπους να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να μετατρέψουν την τεχνολογία σε πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το νέο αυτό επιχειρηματικό και τεχνολογικό βήμα, το οποίο έρχεται να απαντήσει στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς για AI integration και skills development.