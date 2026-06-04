Νέο πορτρέτο για το πριγκιπικό ζεύγος της Ιορδανίας Χουσεΐν και Ράζουα στην τρίτη επέτειο γάμου

Με ένα νέο επίσημο πορτρέτο, η Βασιλική Αυλή των Χασεμιτών γιορτάζει την τρίτη επέτειο γάμου του διαδόχου του ιορδανικού θρόνου πρίγκιπα Χουσεΐν και της συζύγου του πριγκίπισσας Ράζουα.

Η εντυπωσιακή φωτογραφία του ζευγαριού δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποπνέοντας έναν αέρα κομψότητας και διακριτικής τρυφερότητας. Η 32χρονη πριγκίπισσα εμφανίζεται με ένα μεταξωτό φόρεμα σε γαλαζοπράσινη απόχρωση, συνδυασμένο με διαμαντένια σκουλαρίκια και ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι. Δίπλα της, ο πρίγκιπας διάδοχος Χουσεΐν, ντυμένος με σκούρο κοστούμι και γραβάτα, εκπέμπει αυτοπεποίθηση και κομψότητα. Στο πέτο του ξεχωρίζει ένα κόκκινο αστέρι, σύμβολο που παραπέμπει στη σημαία της Ιορδανίας.

Το ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό, ανταλλάσσοντας διακριτικές χειρονομίες αγάπης. Ο πρίγκιπας έχει περασμένο το χέρι του γύρω από τη σύζυγό του, ενώ εκείνη ακουμπά τρυφερά το χέρι της πάνω στο δικό του.

Ο λαμπερός γάμος που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον από ευρωπαϊκούς οίκους

Ο πρίγκιπας Χουσεΐν και η πριγκίπισσα Ράζουα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Ιούνιο του 2023 στο Παλάτι Ζαχράν, σε μια λαμπερή τελετή που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας.

Στον βασιλικό γάμο παρευρέθηκαν μέλη βασιλικών οικογενειών από ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, μέλη της οικογένειας Μίντλετον, καθώς και η πριγκίπισσα Βεατρίκη με τον σύζυγό της, Εντοάρντο Μαπέλι Μότσι.

Η γαμήλια δεξίωση πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι Αλ Χουσεΐνια, με περισσότερους από 1.700 προσκεκλημένους να απολαμβάνουν μουσικές και χορευτικές παραστάσεις εμπνευσμένες από την πολιτιστική κληρονομιά της Ιορδανίας.

Τον Απρίλιο του 2024, το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι περίμενε το πρώτο του παιδί. Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του ίδιου έτους, ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, πριγκίπισσα Ιμάν.

Το όνομα Ιμάν, που στα αραβικά σημαίνει «πίστη», επιλέχθηκε προς τιμήν της αδελφής του πρίγκιπα Χουσεΐν, η οποία φέρει το ίδιο όνομα. Η μικρή Ιμάν αποτελεί το πρώτο εγγόνι του βασιλιά Αμπντουλάχ Β΄ και της βασίλισσας Ράνια, προσθέτοντας ένα ακόμη χαρμόσυνο κεφάλαιο στην ιστορία της βασιλικής οικογένειας της Ιορδανίας.