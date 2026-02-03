Νέο σκάνδαλο σε βουδιστικό ναό στην Ταϊλάνδη: Συνελήφθησαν μοναχοί με πορνό, ναρκωτικά και χρήματα

Άλλο ένα σκάνδαλο αποκαλύπτεται με δράστες βουδιστές μοναχούς στην Ταϊλάνδη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι καταπάτησαν τους ιερούς όρκους τους καθώς στην κατοχή τους μέσα στον ναό βρέθηκαν όπλα, ναρκωτικά και μαύρο χρήμα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η δράση τους αποκαλύφθηκε ύστερα από συντονισμένη αστυνομική δράση στο μοναστήρι Phrom Sunthon στην επαρχία Chonburi μετά από καταγγελία άλλων μοναχών αλλά και πολιτών. Από την έφοδο συνελήφθησαν τρεις μοναχοί ηλικίας 35, 45 και 59 όπως επίσης και ο ηγούμενος οι οποίοι στη συνέχεια καθαιρέθηκαν και αφορίστηκαν.

Μετρητά, όπλα και ναρκωτικά

Οι βουδιστές μοναχοί είναι γνωστοί για τους σκληρούς όρκους που παίρνουν μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η αγαμία και η σιωπή, ώστε να μπορέσουν να επικεντρωθούν στα καθήκοντα προσευχής τους και να «επιταχύνουν την πρόοδο προς τη φώτιση», δηλαδή τη Nirvana.

Κάτοικοι της περιοχής είχαν επανειλημμένως αναφέρει ότι στο μοναστήρι ακούγονταν πυροβολισμοί ενώ οι κινήσεις των τεσσάρων δραστών προκαλούσε προβληματισμό.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι τοπικές Αρχές ανακάλυψαν περίπου 2.800 δολάρια σε μετρητά, μαζί με ένα όπλο, μια λίστα με τοπικές πόρνες, έναν σκληρό δίσκο με πορνογραφικές ταινίες και μια τρόμπα μεγέθυνσης πέους.

Αμέσως μετά τη σύλληψή τους, οι μοναχοί οδηγήθηκαν για εξετάσεις με αποτέλεσμα τρεις από αυτούς να βρέθηκαν θετικοί στη μεθαμφεταμίνη.



Οι μοναχοί προσφέρουν ασήμαντες δικαιολογίες

Κατά τη διάρκεια της απολογίας τους, ένας από τους μοναχούς απέρριψε τις κατηγορίες τονίζοντας ότι επρόκειτο για παρεξήγηση. Μάλιστα, υποστήριξε στους αξιωματούχους ότι έπαιρνε μεθαμφεταμίνη για περίπου τρία χρόνια, προκειμένου να «διαχειριστεί τον πόνο στο σώμα από διαβήτη και υψηλή αρτηριακή πίεση»

«Είναι για την ανακούφιση από τον πόνο των νεύρων», επέμεινε ο μοναχός. «Όταν ο πόνος είναι πολύ έντονος, παίρνω τέτοιου είδους χάπια. Αλλά τα χρησιμοποιώ μόνο για πολύ έντονο πόνο» φέρεται να είπε.

Ο διοικητής Επιχειρήσεων Εσωτερικής Ασφάλειας (ISOC) του Chonburi δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Οι τρεις μοναχοί που βρέθηκαν να κάνουν χρήση ναρκωτικών θα παραμείνουν υπό την εποπτεία της αστυνομίας ενώ θα εισαχθούν σε κέντρο αποκατάστασης. Ο ηγούμενος θα οδηγηθεί για ανάκριση και στη συνέχεια θα απελαθεί στη χώρα καταγωγής του».

Η Ταϊλάνδη είναι ένα βαθιά βουδιστικό έθνος. Πάνω από το 93% του πληθυσμού αυτοπροσδιορίζεται ως βουδιστής ενώ στη χώρα υπάρχουν περίπου 45.000 ναοί. Ωστόσο, οι θρησκευτικοί χώροι έχουν αμαυρωθεί στο παρελθόν από παρόμοιες αδικοπραγίες.

Τον Ιανουάριο του 2024, ένας 54χρονος μοναχός από την επαρχία συνελήφθη με μια ποικιλία ναρκωτικών, προφυλακτικά και μια δική του τρόμπα πέους.