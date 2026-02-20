Αστυνομικοί στην Ταϊλάνδη «το τερμάτισαν»: Ντύθηκαν... λιοντάρια για να συλλάβουν κλέφτη

Με έναν αν μη τι άλλο ευφάνταστο τρόπο η αστυνομία της Ταϊλάνδης συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος κατηγορείται για κλοπή βουδιστικών αντικειμένων αξίας περίπου 54.000 ευρώ.



Όπως καταγράφθηκε σε βίντεο, αστυνομικοί, που μετείχαν στην επιχείρηση, φόρεσαν μία παραδοσιακή στολή λιονταριού εν μέσω των εορτασμών για το νέο σεληνιακό έτος στην Ταϊλάνδη προκειμένου να πλησιάσουν τον κλέφτη χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Στο βίντεο φαίνονται να πλησιάζουν τον ύποπτο, πριν ένας αστυνομικός εμφανιστεί ξαφνικά μέσα από το κεφάλι του κοστουμιού και, με τη βοήθεια των συναδέλφων του, τον ρίξει στο έδαφος.



Σύμφωνα με την αστυνομία της Μπανγκόκ, η διάρρηξη αφορούσε πολλά θρησκευτικά αντικείμενα και δύο αγάλματα του Βούδα ύψους 30 εκατοστών. Η αστυνομία εκτίμησε την αξία των κλεμμένων αντικειμένων σε περίπου 2 εκατομμύρια μπατ (54.000 ευρώ), ενώ, όπως ανακοινώθηκε, ο 33χρονος συλληφθείς είχε ποινικό μητρώο για αδικήματα που αφορούσαν ναρκωτικά και κλοπές.