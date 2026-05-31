Νέο Skoda Fabia 130: Το ταχύτερο Fabia

Η ειδική σπορ έκδοση περιορισμένης παραγωγής, με 177 ίππους, 0–100 km/h σε 7,4” και τελική ταχύτητα 228 km/h, είναι πλέον διαθέσιμη για παραγγελία στην ελληνική αγορά. Η Skoda ανοίγει στην Ελλάδα τις παραγγελίες για το νέο Fabia 130, την ειδική σπορ έκδοση περιορισμένης παραγωγής που δημιουργήθηκε με αφορμή τα 130 χρόνια ιστορίας της μάρκας.

Με τιμή από 29.950 €, το νέο Fabia 130 φέρνει στην κατηγορία των compact μοντέλων έναν ξεχωριστό συνδυασμό επιδόσεων, οδηγικής ακρίβειας και αγωνιστικής αισθητικής, αποτελώντας το ταχύτερο Fabia παραγωγής που έχει παρουσιάσει ποτέ η Skoda.

Βασισμένο στην επιτυχημένη έκδοση Monte Carlo, το Fabia 130 ενισχύει ακόμη περισσότερο τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου, με αναβαθμισμένο κινητήρα, ειδικά ρυθμισμένο κιβώτιο DSG, σπορ ανάρτηση και σχεδιαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από την αγωνιστική παράδοση της Skoda Motorsport. Πρόκειται για μια συλλεκτική έκδοση που συνδέει την καθημερινή χρηστικότητα του Fabia με το performance DNA της μάρκας.

Το νέο Skoda Fabia 130 είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Εμπόρων Skoda στην Ελλάδα, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται εντός του καλοκαιριού.

Επιδόσεις που ξεχωρίζουν

Η καρδιά του Fabia 130 είναι ο βελτιωμένος κινητήρας 1.5 TSI EVO2, απόδοσης 130 kW / 177 PS και 250 Nm ροπής. Το Τμήμα Τεχνικής Ανάπτυξης της Skoda Auto αναβάθμισε κρίσιμα εξαρτήματα, όπως την πολλαπλή εισαγωγής, τον αποσβεστήρα ταλαντώσεων στροφαλοφόρου και τα ζύγωθρα των βαλβίδων, ώστε ο κινητήρας να ανταποκρίνεται στη μεγαλύτερη ισχύ και στις αυξημένες στροφές λειτουργίας.

Η μέγιστη ισχύς των 130 kW αποδίδεται μεταξύ 5.750 και 6.000 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή των 250 Nm είναι διαθέσιμη από τις 1.500 έως τις 4.000 σ.α.λ., εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και δυναμική επιτάχυνση σε ευρύ φάσμα στροφών. Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 7 σχέσεων έχει ειδική ρύθμιση για τον σπορ χαρακτήρα της έκδοσης, με υψηλότερα σημεία αλλαγής σχέσεων, ταχύτερες αλλαγές, κατεβάσματα ταχυτήτων με διπλή αποσύμπλεξη στο Sport Mode καθώς και τροποιημένη συμπεριφορά πέδησης για πιο άμεση επαναεπιτάχυνση.

Οι επιδόσεις του νέου Fabia 130 υπογραμμίζουν τον ξεχωριστό του χαρακτήρα:

• 0–100 km/h σε 7,4”

• 60–100 km/h σε 3,8”

• 80–120 km/h σε 4,8”

• τελική ταχύτητα 228 km/h

Με αυτά τα χαρακτηριστικά, το νέο Fabia 130 αποτελεί το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της Skoda.

Σπορ ανάρτηση -15 mm και ρύθμιση ακριβείας

Το Fabia 130 διαθέτει σπορ ανάρτηση με χαμηλότερα ελικοειδή ελατήρια κατά 15 mm και ζάντες 18” Libra, προσφέροντας αυξημένη σταθερότητα, καλύτερο έλεγχο και πιο άμεση οδηγική αίσθηση. Το σύστημα διεύθυνσης έχει επαναρυθμιστεί για πιο ακριβή πληροφόρηση και ταχύτερη απόκριση, με προγράμματα Normal και Sport που προσαρμόζουν τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις οδηγικές προτιμήσεις.

Μέσω του μενού του αυτοκινήτου, ο οδηγός έχει πρόσβαση σε δυναμικό σύστημα ελέγχου δύο σταδίων:

• ASR Off, για ελεγχόμενη ολίσθηση σε κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες

• ASR Sport + ESC Sport, για μεγαλύτερη δυνατότητα ολίσθησης τροχών και πιο καθυστερημένη επέμβαση του ESC, προσφέροντας πιο ζωντανή και αυθεντική οδηγική εμπειρία

Σχεδίαση με αναφορές στα αγωνιστικά Fabia Rally2

Το νέο Fabia 130 ξεχωρίζει με γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες σε σπόιλερ, αεροτομή και διαχύτη, καθώς και με ειδικά σήματα “130” στα εμπρός φτερά και την πίσω πόρτα. Οι προβολείς Bi-LED με μαύρα πλαίσια, οι μοναδικές ζάντες 18” Libra και η μικρότερη απόσταση από το έδαφος ενισχύουν τη δυναμική εικόνα του μοντέλου.

Στο πίσω μέρος, η μαύρη διακοσμητική λωρίδα παραπέμπει στα αγωνιστικά Fabia Rally2, ενώ οι διπλές απολήξεις εξάτμισης υπογραμμίζουν τον σπορ χαρακτήρα της έκδοσης. Το Fabia 130 διατίθεται σε τέσσερις χρωματισμούς – λευκό, κόκκινο, μπλε και μαύρο – οι οποίοι συνδυάζονται με μαύρη οροφή και μαύρες κολόνες για πιο έντονη οπτική αντίθεση.

Εσωτερικό με οδηγικό προσανατολισμό

Στο εσωτερικό, το Fabia 130 συνδυάζει σπορ διάθεση, άνεση και προηγμένη τεχνολογία. Τα σπορ καθίσματα με ενισχυμένα πλευρικά στηρίγματα προσφέρουν ιδανική στήριξη στις στροφές, ενώ το σπορ πολυλειτουργικό τιμόνι τριών ακτίνων, τα μεταλλικά πεντάλ και τα μαρσπιέ από μαύρο αλουμίνιο δημιουργούν ένα περιβάλλον με ξεκάθαρο performance χαρακτήρα. Το Virtual Cockpit 10” περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ η οθόνη infotainment 8,25” προσφέρει προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ελέγχου.

130 χρόνια παράδοσης – ένα νέο κεφάλαιο επιδόσεων

Από το 1999, το Fabia έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Skoda, με περισσότερες από 5 εκατομμύρια μονάδες παραγωγής παγκοσμίως. Οι εκδόσεις RS, R5 και Rally2 καθιέρωσαν το Fabia ως σημείο αναφοράς στις επιδόσεις, με σχεδόν 700 αγωνιστικά Fabia Rally2 να έχουν παραδοθεί σε ιδιώτες οδηγούς και ομάδες σε όλο τον κόσμο.

Το νέο Fabia 130 συνεχίζει αυτή την κληρονομιά, μεταφέροντας στοιχεία από τη φιλοσοφία των αγώνων στην καθημερινή οδήγηση. Δεν αποτελεί απλώς μια επετειακή έκδοση, αλλά ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και δυναμικά Fabia που έχουν παρουσιαστεί ποτέ: ένα αυτοκίνητο που συνδέει την αγωνιστική ιστορία της Skoda με την τεχνολογία του σήμερα και αποδεικνύει ότι η πρόοδος μπορεί να παραμένει συναρπαστική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας 1.5 TSI EVO2

Ισχύς 130 kW / 177 PS

Ροπή 250 Nm

Κιβώτιο 7τάχυτο DSG

0–100 km/h 7,4”

60–100 km/h 3,8”

80–120 km/h 4,8”

Τελική ταχύτητα 228 km/h

Ανάρτηση Σπορ, χαμηλωμένη χαμηλότερα ελατήρια κατά 15 mm

Ζάντες 18” Libra

Τιμή Ελλάδας Από 29.950€