Νέο θεαματικό κεφάλαιο για την CrediaBank: Eξαγορά HSBC Μάλτας σε εξέλιξη

Σε μία κίνηση με εθνικό πρόσημο, η Credia Bank (πρώην Attica Bank ) επιταχύνει την πρώτη της διεθνή εξάπλωση όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή, βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την HSBC Holdings για την απόκτηση του 70,03% της HSBC Bank Malta, με το υπόλοιπο να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με ανακοίνωση της HSBC Malta.

Αυτή είναι η πρώτη εξαγορά εκτός ελληνικών συνόρων για την CrediaBank, μόλις έναν χρόνο μετά την εξυγίανση από τους μετόχους της Thrivest Holding και το ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) , γεγονός που της επέτρεψε να ανακτήσει δυναμική και κερδοφορία.



Η ανακοίνωση της CrediaBank

«Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «CrediaBank») επιβεβαιώνει ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC Holdings plc («HSBC») και έχει επιλεγεί ως προτιμητέος επενδυτής αναφορικά με τη δυνητική απόκτηση ποσοστού 70.03% κυριότητας HSBC στην HSBC Bank Malta p.l.c. («HSBC Malta»).

Κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης δεν έχει συναφθεί συμφωνία και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι διενεργούμενες συζητήσεις θα καταλήξουν στην κατάρτιση οριστικής συμφωνίας συναλλαγής. Τυχόν δυνητική συναλλαγή θα τελεί υπό όρους, μεταξύ των οποίων και η λήψη εποπτικών εγκρίσεων από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή της»

Ποια είναι η HSBC Malta

Η HSBC Malta παρουσιάζει ισχυρή παρουσία στη μικρή αγορά, δραστηριότητα με περίπου 5 δισ. ευρώ ενεργητικό, μερίδιο αγοράς 20% και σημαντική άνοδο κερδών το 202, η μεν κερδοφορία άγγιξε τα 90,45 εκατ. ευρώ (+8,6% σε ετήσια βάση).

Η αγορά έχει ήδη αντιδράσει σε ενθουσιώδες τόνο: η μετοχή της CrediaBank εκτινάχθηκε, παρουσιάζοντας άνοδο έως και +6,74% μέσα στην ημέρα και σημαντικά υψηλότερα σε εβδομαδιαία, μηνιαία και τριμηνιαία βάση, πρακτικά «προεξοφλώντας» την επικείμενη συμφωνία.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις της CrediaBank

Για το ΤΧΣ, η επένδυσή του στην CrediaBank απέδωσε απρόσμενα γρήγορα: σε έναν μόλις χρόνο, η αξία της συμμετοχής του έχει φτάσει σχεδόν στο πλήρες ύψος της αρχικής εισφοράς ένα ρεκόρ για τους έως τώρα δείκτες συμμετοχής του ΤΧΣ σε τραπεζικά σχήματα.

Όπως είχε προβλεφθεί, η CrediaBank φαίνεται έτοιμη να προσφέρει εξαιρετική απόδοση στο ΤΧΣ, μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα πριν από έναν χρόνο.

Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν ταχύτατα και με μυστικότητα, με πρωτεργάτες την CEO Ελένη Βρεττού από πλευράς τράπεζας και τον μέτοχο Αλέξανδρο Εξάρχου από πλευράς Thrivest. Πρόκειται για ένα ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας, δικαιώνοντας όσους πίστεψαν στη στρατηγική ανασυγκρότησή της και το επιχειρηματικό όραμα.