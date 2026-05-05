Νεοδημοκρατικά τραπεζώματα βουλευτών μια «ανάσα» από το Μαξίμου

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκαν και χθες σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH οι παρασκηνιακές διεργασίες στους κόλπους της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς άπαντες, ήτοι το Μέγαρο Μαξίμου και οι βουλευτές προετοιμάζονται για μία πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος.

Όπως το θέτει έμπειρος κυβερνητικός παράγοντας το επόμενο 10ήμερο έως και το τακτικό Συνέδριο του κόμματος, αρκετές αναμένεται να είναι οι μαζώξεις και τα δείπνα ανάμεσα στους ανησυχούντες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που εκφράζουν πλέον ολοένα και εντονότερα τις αντιρρήσεις τους τόσο για συγκεκριμένους κυβερνητικούς χειρισμούς, όσο και για τη λειτουργία της κυβέρνησης τα τελευταία 7 χρόνια με αιχμή το επιτελικό κράτος.

Και χθες σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH υπήρξαν δείπνα βουλευτών πέριξ του…Μεγάρου Μαξίμου σε μικρότερη, πάντως, σύνθεση εν συγκρίσει με τη μεγαλύτερη μάζωξη ( πάνω από 25 βουλευτές ) που προετοιμάζεται για την επόμενη εβδομάδα στο Ψυχικό.

Στην Ηρώδου Αττικού καταγράφουν προς ώρας τη θεματολογία γύρω από την οποία εκφράζονται οι ανησυχίες, οι αγωνίες και τα παράπονα των γαλάζιων βουλευτών και διαπιστώνουν πως δεν υπάρχει ( ακόμη ) συγκροτημένος εσωτερικός αντιπολιτευτικός πόλος. Την ίδια ώρα, πολλοί «γαλάζιοι» βουλευτές αποκρούουν την κριτική, που ακούγεται πως η δυσφορία τους πηγάζει από τη μη αξιοποίηση τους σε κυβερνητικές θέσεις και αντιτείνουν πως το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει άμεσα να ανακρούσει πρύμναν και να αφουγκραστεί τις αγωνίες της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, ειδάλλως η σημερινή πορεία μπορεί να οδηγήσει το κυβερνών κόμμα σε…παγόβουνο.