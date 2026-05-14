Νέοι αποταμιευτικοί λογαριασμοί με φοροελαφρύνσεις - Το σχέδιο κυβέρνησης και ΙΟΒΕ

Την δημιουργία μακροχρόνιων αποταμιευτικών λογαριασμών που θα έχουν φορολογικά κίνητρα (εκπτώσεις) κατά τα πρότυπα ευρωπαϊκών κρατών, θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση στα πλαίσια ενίσχυσης της αποταμιευτικής συνείδησης και την έννοια της επένδυσης στο χρηματιστήριο αλλά και ως προθάλαμο για την δημιουργία της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Αποταμιεύσεων και Καταθέσεων. Η μελέτη του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκε στο Χρηματιστήριο έδωσε παραδείγματα για την λειτουργία δύο τέτοιων αποταμιευτικών προϊόντων. Ένα για μακροχρόνιες καταθέσεις με μηνιαίες καταβολές και ένα μοντέλο για Παιδική αποταμίευση στο οποίο θα συμμετάσχει αρχικά και το κράτος.

Κάθε 1 ευρώ δημοσιονομικού κόστους για την εφαρμογή των κινήτρων μπορεί να συντελέσει σε μέση ετήσια αύξηση του πραγματικού εθνικού εισοδήματος κατά έως και 2 ευρώ σε βάθος 5-ετίας

Η εφαρμογή στοχευμένων κινήτρων για τη μακροχρόνια αποταμίευση μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, κινητοποιώντας νέες επενδύσεις, ενισχύοντας το εισόδημα και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Στοχευμένα κίνητρα για μακροχρόνιους αποταμιευτικούς λογαριασμούς εκτιμάται ότι έχουν σημαντικά θετικές επιδράσεις, πολλαπλάσιες του δημοσιονομικού κόστους που προκαλούν βραχυχρόνια.

Σύμφωνα με την μελέτη, κάθε €1 δημοσιονομικού κόστους για την εφαρμογή των κινήτρων μπορεί να συντελέσει σε μέση ετήσια αύξηση του πραγματικού εθνικού εισοδήματος κατά έως και €2 σε βάθος 5-ετίας. Παράλληλα, σε βάθος 5-ετίας, με μέσο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος περίπου €100 εκατ., οι καθαρές νέες επενδύσεις στην οικονομία εκτιμάται ότι μπορούν να ξεπεράσουν τα €300 εκατ. ετησίως.

Ενίσχυση μακροχρόνιας αποταμίευσης και οικονομικής παιδείας

Η μελέτη προτείνει τη δημιουργία δύο συμπληρωματικών αποταμιευτικών προγραμμάτων για τον ευρύ πληθυσμό, στο πρότυπο καλών διεθνών πρακτικών. Σε 11 από τις 27 χώρες της ΕΕ έχει ήδη εφαρμοστεί κάποιας μορφής Αποταμιευτικός Επενδυτικός Λογαριασμός, ενώ αντίστοιχα εργαλεία είναι διαδεδομένα στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Τα προγράμματα αυτά επιβραβεύουν την εθελοντική μακροχρόνια αποταμίευση, κυρίως μέσα από φορολογικά κίνητρα, προωθώντας τοποθετήσεις σε επιλέξιμα προϊόντα της οργανωμένης κεφαλαιαγοράς, με χαμηλό ή μέτριο ρίσκο. Η πρόταση συνδράμει στην προετοιμασία και δράση της Ελλάδας σε σχέση με την υπό διαμόρφωση Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων στην ΕΕ.