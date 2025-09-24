Νέος έρωτας για τον Κωνσταντίνο Αλέξιο Ντε Γκρες: Τα τρυφερά ενσταντανέ που τον «πρόδωσαν»

Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ, ο γοητευτικός γιος του Παύλου και της Μαρί-Σαντάλ και ένα από τα πιο πολυσυζητημένα royal πρόσωπα της γενιάς του, φαίνεται πως δεν είναι πια μόνος! Ο «πρίγκιπας - influencer», όπως τον αποκαλούν τα διεθνή media, απαθανατίστηκε σε τρυφερά ενσταντανέ με την ανερχόμενη Αμερικανίδα ηθοποιό Μάντλιν Κλάιν, ανάβοντας φωτιές στα social media.

Το φημολογούμενο ζευγάρι εθεάθη στο The Lions Bar στη Νέα Υόρκη, ένα από τα πιο κομψά στέκια του Μανχάταν. Σύμφωνα με πηγές αλλά και φωτογραφικά ντοκουμέντα που δημοσιεύτηκαν από τη γνωστή σελίδα DeuxMoi, οι δυο τους ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί: αγκαλιές, βλέμματα και ένα τρυφερό φιλί, όλα μπροστά στα αδιάκριτα βλέμματα των θαμώνων. Σε άλλο στιγμιότυπο, φαίνεται να περπατούν χέρι-χέρι σε κεντρικό δρόμο του Μανχάταν.

Αν και κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Τα δημοσιεύματα έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου, με αρκετούς να κάνουν λόγο για το νέο hot ζευγάρι της σεζόν.

Παρά το γεγονός ότι ανήκει σε μία από τις πιο γνωστές οικογένειες, ο Κωνσταντίνος Αλέξιος, κρατά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας ειδικά όταν πρόκειται για την προσωπική του ζωή. Όμως η δημόσια εμφάνιση του δίπλα στη Μάντλιν ήταν αρκετή για να ξεκινήσουν οι φήμες… και, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν θα σβήσουν εύκολα.

Η 27χρονη Μάντλιν Κλάιν έχει κατακτήσει τη δική της θέση στη βιομηχανία του θεάματος. Έγινε γνωστή μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην επιτυχημένη σειρά του Netflix Outer Banks, ενώ στη συνέχεια τη γνωρίσαμε στο Glass Onion: A Knives Out Mystery, δίπλα στον Ντάνιελ Κρεγκ. Φέτος, την είδαμε και στο νέο reboot του I Know What You Did Last Summer.

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, η Κλάιν μέχρι πρόσφατα διατηρούσε σχέση με τον εκκεντρικό Πιτ Ντέιβιντσον, ενώ πλέον όλα δείχνουν πως ένας νέος πρίγκιπας έχει μπει στη ζωή της — και αυτή τη φορά, κυριολεκτικά.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: