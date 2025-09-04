Νέος ισχυρός σεισμός 5,6 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το Αφγανιστάν - Οι πρώτες πληροφορίες

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Τη νύχτα της Κυριακής η περιοχή συγκλονίστηκε από σεισμό 6 βαθμών, εξαιτίας του οποίου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι και 3.600 άλλοι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με απολογισμό των Ταλιμπάν.