Πακέτο 130 τόνων βοήθειας και 1 εκατ. ευρώ στέλνει η ΕΕ στο Αφγανιστάν μετά τον φονικό σεισμό

Πακέτο βοήθειας στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν μετά τον φονικό σεισμό των 6 Ρίχτερ της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου που κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.100 ανθρώπους.

Στη σημερινή (2/9) συνέντευξη Τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα παράσχει βοήθεια στο Αφγανιστάν μετά τον φονικό σεισμό και θα διαθέσει επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ για άμεση βοήθεια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Εύα Χρντσίροβα, δήλωσε ότι «η βοήθειά μας προς το Αφγανιστάν είναι ήδη καθ' οδόν. Αντιδράσαμε άμεσα στα δυσάρεστα νέα για τον σεισμό. Δύο πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ αναμένεται να φτάσουν στην Καμπούλ μέσα στην εβδομάδα, μεταφέροντας 130 τόνους απαραίτητων ειδών όπως σκηνές, φάρμακα, νερό, ρούχα και είδη υγιεινής».

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 1 εκατομμύριο ευρώ από το ταμείο έκτακτης ανάγκης για τις χώρες και τους συνεργάτες που μπορούν να παράσχουν βοήθεια επί τόπου. «Αυτό το πακέτο προστίθεται στη μακροχρόνια δέσμευσή μας για στήριξη στο Αφγανιστάν», δήλωσε η ίδια.

Πάνω από 1.100 οι νεκροί

Χιλιάδες οικογένειες αναγκάστηκαν χθες Δευτέρα (1/9) να περάσουν την πρώτη τους νύχτα έξω, χωρίς στέγες πάνω από τα κεφάλια τους, σε τομείς του Αφγανιστάν, μετά τον σεισμό 6 βαθμών που ισοπέδωσε ολόκληρες κοινότητες, αφήνοντας πίσω πάνω από 1.100 νεκρούς και περισσότερους από 3.200 τραυματίες, ενώ πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Τρίτη 2/9 η αφγανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου, ανθρωπιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιοχή, ο απολογισμός των νεκρών έχει ανέλθει σε 1.124. Παράλληλα, τουλάχιστον 3.251 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και πάνω από 8.000 σπίτια έχουν καταστραφεί από τον σεισμό, πρόσθεσε η οργάνωση αυτή.

Ο σεισμός χτύπησε την περιοχή λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας), ξυπνώντας απότομα εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, από την Καμπούλ ως την Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν, εκατοντάδες χιλιόμετρα από εκεί. Ακολούθησαν τουλάχιστον πέντε ισχυροί μετασεισμοί, ανάμεσά τους ένας μεγέθους 5,2 βαθμών.