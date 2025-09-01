Σεισμός στο Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κάνουν διεθνή έκκληση για βοήθεια - Πάνω από 800 οι νεκροί

Σε συναγερμό βρίσκεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας 1η Σεπτεμβρίου το Αφγανιστάν ύστερα από τον φονικό σεισμό μεγέθους 6 της κλίμακας Ρίχτερ με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 800 άνθρωποι και να έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 2800.

Ο σεισμός χτύπησε τις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

Πρόκειται για τον τρίτο μεγαλύτερο φονικό σεισμό που έχει σημειωθεί στη χώρα από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία το 2021, καθώς οι ξένες δυνάμεις αποσύρθηκαν, προκαλώντας περικοπή στη διεθνή χρηματοδότηση που αποτελούσε το μεγαλύτερο μέρος των κυβερνητικών οικονομικών.

Αντιμέτωποι και με καταιγίδες

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, υπάρχουν φόβοι για αύξηση της λίστας των νεκρών αφού οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι διασώστες δυσκολεύονται να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές λόγω του ανώμαλου ορεινού εδάφους και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

«Στην περιοχή όπου σημειώθηκε ο σεισμός έχουν ξεσπάσει έντονες βροχοπτώσεις τις τελευταίες 24-48 ώρες, επομένως ο κίνδυνος κατολισθήσεων βράχων είναι επίσης αρκετά σημαντικός - γι' αυτό και πολλοί από τους δρόμους είναι αδιάβατοι», δήλωσε στο Reuters η Κέιτ Κάρεϊ, αξιωματούχος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (UNOCHA).

Η καταστροφή θα επιβαρύνει περαιτέρω τους πόρους της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο έθνος, η οποία ήδη αντιμετωπίζει κρίσεις που κυμαίνονται από την απότομη πτώση της ξένης βοήθειας έως τις απελάσεις εκατοντάδων χιλιάδων Αφγανών από γειτονικές χώρες.

Έκκληση για παροχή διεθνούς βοήθειας

Ο Σαραφάτ Ζαμάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην Καμπούλ, ζήτησε διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπιση των καταστροφών. «Το χρειαζόμαστε επειδή εδώ πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή και τα σπίτια τους», δήλωσε μεταξύ άλλων στο διεθνές πρακτορείο Reuters.

«Όλες οι ομάδες μας... έχουν κινητοποιηθεί για να επιταχύνουν την παροχή βοήθειας, ώστε να μπορεί να παρασχεθεί ολοκληρωμένη και πλήρης υποστήριξη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Αμπντούλ Μάτεν Κανί, επικαλούμενος προσπάθειες σε τομείς από την ασφάλεια έως τα τρόφιμα και την υγεία.

«Μέχρι στιγμής, καμία ξένη κυβέρνηση δεν έχει απευθυνθεί για να παράσχει υποστήριξη για έργα διάσωσης ή ανακούφισης», δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Αφγανιστάν.

Κατεστραμμένα κτίρια στο Αφγανιστάν μετά τον σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ / Φωτογραφία ΑΠΕ - EPA

Ωστόσο, μέσα στη μέρα ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι η χώρα ήταν έτοιμη να παράσχει βοήθεια για την αντιμετώπιση καταστροφών «σύμφωνα με τις ανάγκες του Αφγανιστάν και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της».

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, δήλωσε ότι η χώρα παρέδωσε 1.000 οικογενειακές σκηνές στην Καμπούλ και μεταφέρει 15 τόνους τροφίμων στην Κουνάρ, ενώ περισσότερο υλικό θα αποσταλεί από την Ινδία από την Τρίτη.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν προετοιμάζεται να βοηθήσει όσους βρίσκονται στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό. Ο Πάπας Λέων εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς.

«Υπάρχει θάνατος σε κάθε σπίτι»

Ο Μοχάμαντ Αζίζ, ένας εργάτης από την περιοχή Νουρ Γουλ του Κουνάρ, είπε ότι 10 από τους συγγενείς του, συμπεριλαμβανομένων των πέντε παιδιών του, σκοτώθηκαν στον σεισμό, ενώ πολλοί άνθρωποι από το χωριό του παρέμειναν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

«Οι φτωχοί άνθρωποι αυτής της περιοχής έχουν χάσει τα πάντα», είπε. «Υπάρχει θάνατος σε κάθε σπίτι και κάτω από τα ερείπια κάθε στέγης υπάρχουν πτώματα. Τα πλινθόκτιστα σπίτια έχουν καταστραφεί και η καταστροφή είναι παντού. Οι άνθρωποι αναζητούν απεγνωσμένα βοήθεια», προσέθεσε.