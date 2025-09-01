Φονικός σεισμός 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν: Η στιγμή που «χτύπησε» ο Εγκέλαδος - Πάνω από 600 οι νεκροί

Τουλάχιστον 622 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.500 έχουν τραυματιστεί στο Αφγανιστάν μετά έναν από σεισμό μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (31/8), όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα.

Νωρίτερα το κρατικό δίκτυο Radio Television Afghanistan (RTA) είχε μεταδώσει ότι από την ισχυρή σεισμική δόνηση, που έπληξε κυρίως τις επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ, σκοτώθηκαν 500 άνθρωποι και τουλάχιστον 1.000 έχουν τραυματιστεί.

Ο σεισμός σημειώθηκε στην ορεινή επαρχία Κουνάρ στις 11:47 το βράδυ της Κυριακής και το επίκεντρο ήταν 27 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ στην επαρχία Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία. Το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα. Οι σεισμοί με μικρότερο βάθος τείνουν να προκαλούν περισσότερες καταστροφές.

Είκοσι λεπτά αργότερα σημειώθηκε άλλος σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ στην ίδια επαρχία. «Ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών είναι μεγάλος, αλλά επειδή η περιοχή είναι δύσκολα προσβάσιμη, οι ομάδες μας βρίσκονται ακόμα στο σημείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σαραφάτ Ζαμάν.

Επειδή ο σεισμός έπληξε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή, «θα χρειαστεί χρόνος για να λάβουμε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις ανθρώπινες απώλειες και τις ζημιές στις υποδομές. Έχουμε ξεκινήσει μαζική επιχείρηση διάσωσης και έχουμε κινητοποιήσει εκατοντάδες ανθρώπους για να βοηθήσουν τους κατοίκους στις πληγείσες περιοχές», δήλωσε ο Ζαμάν.

Εικόνες από το Reuters Television έδειχναν ελικόπτερα να μεταβαίνουν στις πληγείσες περιοχές, ενώ κάτοικοι βοηθούσαν στρατιώτες και γιατρούς να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα.

Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα, πρόσθεσε το υπουργείο Υγείας.

Βίντεο από τη στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης:

O αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμού και καταγραφής ζημιών σε απομακρυσμένα χωριά και οικισμούς, όπου πολλά σπίτια είναι κατασκευασμένα με υλικά που δεν αντέχουν σε σεισμούς.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα, 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος –8 χιλιομέτρων–, εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS). Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.

Αισθητός ο σεισμός από Καμπούλ μέχρι Ισλαμαμπάντ

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη σεισμική δόνηση από την Καμπούλ, όπου μετέδωσαν πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, ως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 6,3 στο Αφγανιστάν, ακολουθούμενος από ισχυρούς μετασεισμούς. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εκτίμησε ότι τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τα Ηνωμένα Έθνη έδωσαν έναν πολύ χαμηλότερο απολογισμό, γύρω στους 1.500 νεκρούς. Ήταν η πιο φονική φυσική καταστροφή που έχει πλήξει το Αφγανιστάν τις τελευταίες δεκαετίες.