Σεισμός 7,5 Ρίχτερ μεταξύ Νότιας Αμερικής και Ανταρκτικής

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το πέρασμα Ντρέικ μεταξύ του νοτιότερου άκρου της Νότιας Αμερικής και της Ανταρκτικής, προκαλώντας προειδοποίηση για τσουνάμι στις παράκτιες περιοχές της Χιλής, που ήρθη μετά από περίπου 3 ώρες.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 22:16 τοπική ώρα (05:16, ώρα Ελλάδας) ανοικτά των ακτών της Χιλής και της Αργεντινής και είχε εστιακό βάθος δέκα χιλιομέτρων σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Ο σεισμός έπληξε την περιοχή 700 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης Ουσουάια της Αργεντινής, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, σύμφωνα με την USGS.

Η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία του Ναυτικού της Χιλής εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι στην περιοχή της Ανταρκτικής δίνοντας αρχικά εκτίμηση για σεισμό μεγέθους 8,0 Ρίχτερ που έπληξε 258 χιλιόμετρα (160 μίλια) βορειοδυτικά της Βάσης Φρέι, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.