Σεισμός 6 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Ινδονησία - Δεκάδες τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας νωρίς το πρωί της Κυριακής (17/8), ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας BNPB.

Ο σεισμός, το εστιακό βάθος του οποίου υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, συγκλόνισε την Πόσο, στη νήσο Σουλαουέζι, και έγινε αισθητός στις κοντινές περιοχές.

These are all the residential house damages from Poso, after M5.8 earthquake pic.twitter.com/NROobMsD4N — RenderNature (@RenderNature) August 17, 2025

Λόγω του σεισμού τραυματίστηκαν 29 άνθρωποι, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, πρόσθεσε η BNBP.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.