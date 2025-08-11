Τουρκία: Σοκάρουν τα βίντεο από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ - Δεκάδες κτίρια κατέρρευσαν

Ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του και άλλοι είκοσι εννιά τραυματίστηκαν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε χθες Κυριακή (10/8) την επαρχία Μπαλίκεσιρ (δυτικά), ανακοίνωσαν οι αρχές της Τουρκίας.

«Ηλικιωμένος 81 ετών» απεβίωσε «λίγη ώρα αφού διασώθηκε», ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, που μετέβη στην πόλη Ζέντερ (σ.σ. Κάρσεαι στα αρχαία ελληνικά).

«Δόξα τω Θεώ, κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε ο υπουργός.

Σε χωριά γύρω από τη Ζέντερ, δεκαέξι κτίρια, τέσσερις κατοικίες και δώδεκα εγκαταλελειμμένα κτίρια, κατέρρευσαν χωρίς να υπάρχουν θύματα, πάντα σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Γερλίκαγια.

Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ανασύρθηκε από τα συντρίμμια τριώροφου κτιρίου, όπου κατοικούσαν έξι άνθρωποι, στο κέντρο της Ζέντερ, μετά την κατάρρευσή του.

Φωτ.: Reuters

«Με ακούει κανείς;» κραύγαζαν διασώστες προτού αφουγκραστούν για επιζώντες στα συντρίμμια, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε απευθείας το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Αισθητός ο σεισμός σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 19:53 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγινε αισθητός σε αρκετές άλλες δυτικές πόλεις της χώρας, ανάμεσά τους στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, ανέφερε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

Καταγράφηκαν τουλάχιστον είκοσι αισθητές μετασεισμικές δονήσεις, μεγέθους 3,5 ως 4,6 βαθμών, κατά την ίδια πηγή.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν 319 διασώστες και κέντρο άμεσης βοήθειας έλαβε 24 κλήσεις για ζημιές, πάντα σύμφωνα με το AFAD.

GÜVENLİK KAMERASI BİLE DAYANMADI



🔴 Balıkesir’in #Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki #deprem, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin şiddetiyle güvenlik kamerasının devrildiği ve vatandaşların panik anları yer aldı. pic.twitter.com/zeEXsNxB0u — A Haber (@ahaber) August 11, 2025

Σεισμός 5,8 βαθμών είχε προκαλέσει έναν θάνατο και εξήντα εννιά τραυματισμούς στη νοτιοδυτική Τουρκία τον Ιούνιο.

Η νοτιοδυτική Τουρκία προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον φοβερό σεισμό του Φεβρουαρίου του 2023 που άφησε πίσω τουλάχιστον 53.000 νεκρούς και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην Αντάκια, την αρχαία Αντιόχεια.