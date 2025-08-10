Κόσμος Σεισμός Σεισμός στην Τουρκία Τουρκία

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός στο ανατολικό Αιγαίο

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη.

Σεισμός μεγέθους 6,19 ρίχτερ έπληξε την Τουρκία την Κυριακή, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 11 χλμ. (6,21 μίλια), σύμφωνα με το GFZ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη, η οποία απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από το Μπαλίκεσιρ, που ήταν το επίκεντρο.

Τουρκικά ΜΜΕ δείχνουν εικόνες με κτίσματα που έχουν καταρρεύσει.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα με αναφορές.

