Σεισμός στην Τουρκία: Ένας νεκρός, 29 τραυματίες και κατάρρευση κτιρίων - Βίντεο

Σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ έπληξε την βορειοδυτική επαρχία Μπαλικεσίρ της Τουρκίας την Κυριακή, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο και προκαλώντας την κατάρρευση περισσότερων από δώδεκα κτιρίων, σύμφωνα με επίσημες πηγές. Τουλάχιστον 29 άτομα τραυματίστηκαν.



Ο σεισμός, με επίκεντρο την πόλη Σιντίργκι, προκάλεσε δονήσεις που έγιναν αισθητές σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων (125 μιλίων) προς τα βόρεια, στην Κωνσταντινούπολη, ενώ «κουνήθηκαν» και περιοχές στο ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.



Ένας ηλικιωμένος άνδρας, 81 ετών, πέθανε λίγο μετά την διάσωσή του, από τα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στο Σιντίργκι, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια στους δημοσιογράφους. Άλλα τέσσερα άτομα διασώθηκαν από το κτίριο.

Balıkesir'de Meydana Gelen Depreme İlişkin Basın Açıklamamızı Gerçekleştiriyoruz.

📍Balıkesir #CanlıYayın

📡🎥

https://t.co/oderfUWzL8 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 10, 2025

Ο Γερλικάγια είπε ότι συνολικά 16 κτίρια κατέρρευσαν στην περιοχή - τα περισσότερα από αυτά ήταν ερειπωμένα και αχρησιμοποίητα. Δύο μιναρέδες τζαμιών επίσης κατέρρευσαν, είπε. Κανένας από τους τραυματίες δεν ήταν σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε ο υπουργός.



Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν ομάδες διάσωσης να ζητούν σιωπή ώστε να μπορούν να ακούσουν σημάδια ζωής κάτω από τα ερείπια.

Ισχυρή η δόνηση

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο το πόσο έντονη ήταν η σεισμική δόνηση.

Μετασεισμοί

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας ανέφερε ότι τον σεισμό ακολούθησαν αρκετές μετασεισμικές δονήσεις, μεταξύ των οποίων μία με μέγεθος 4,6, και προέτρεψε τους πολίτες να μην εισέρχονται σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.



Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένα κτίριο κατέρρευσε στην πόλη Σιντίργκι, το επίκεντρο του σεισμού. Τουρκικά ΜΜΕ δείχνουν εικόνες με κτίσμα που έχει καταρρεύσει.

Η Τουρκία βρίσκεται πάνω σε σημαντικές τεκτονικές γραμμές και οι σεισμοί είναι συχνό φαινόμενο.

«Κουνήθηκε» η Λέσβος

Αισθητός σε όλη τη Λέσβο έγινε ο ισχυρός σεισμός έντασης 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με Τούρκους σεισμολόγους.



Ο σεισμός που σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ήταν έντασης 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητός στη Λέσβο ως ισχυρός και με διάρκεια. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία στη Λέσβο δεν έχουν υπάρξει ζημιές.

Επίκεντρο του σεισμού ήταν στην επαρχία Σίντζιρτζι στο νότιο άκρο του νομού του Μπαλίκεσιρ στα όρια με το νομό της Μαγνησίας, 133 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την πόλη της Μυτιλήνης. Η περιοχή του Σίντζιρτζι είναι γνωστή για το έντονο γεωθερμικό της πεδίο από το οποίο και πηγάζουν θερμοπηγές.



Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/USGS HANDOUT HANDOUT

Λέκκας: «Δεν επηρεάζεται ο ελλαδικός χώρος»

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο Ertnews, εκτίμησε πως ο σεισμός αυτός ήταν ο κύριος σεισμός και δεν θα επηρεάσει τον ελλαδικό χώρο.