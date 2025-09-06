Σεισμός Αφγανιστάν: Γυναίκες πέθαναν αβοήθητες γιατί οι διασώστες δεν επιτρέπεται να τις αγγίξουν

Οργή και θλίψη προκαλούν οι μαρτυρίες που βγαίνουν στο «φως» από το Αφγανιστάν που ισχυρίζονται πως πολλές γυναίκες πέθαναν αβοήθητες μετά τον φονικό σεισμό των 6 Ρίχτερ, καθώς οι αυστηροί νόμοι των Ταλιμπάν απαγορεύουν στους άνδρες διασώστες να τις αγγίξουν, ακόμη και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο σεισμός, που ισοπέδωσε χωριά τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (1/9) και στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 2.200 ανθρώπους, άφησε πίσω του σκηνές απόλυτης καταστροφής.

Στο χωριό Ντεβαγκάρ, διασώστες χρειάστηκαν 20 ώρες για να φτάσουν. Όταν εμφανίστηκαν, οι γυναίκες κρύφτηκαν πίσω από τους μισογκρεμισμένους τοίχους των σπιτιών τους, μόλις είδαν ότι η ομάδα διάσωσης αποτελούνταν αποκλειστικά από άνδρες, είπε ένας από αυτούς στην Telegraph.

Οι παράλογοι νόμοι των Ταλιμπάν

Οι θρησκευτικοί νόμοι που επιβάλλουν αυστηρά οι Ταλιμπάν, ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, απαγορεύουν στους άνδρες διασώστες να αγγίζουν ή να μεταφέρουν γυναίκες. Την ίδια στιγμή, οι γυναίκες απαγορεύεται να εργάζονται ως διασώστριες.

Μαρτυρίες συγκλονίζουν. Στο χωριό Μαζάρ Ντάρα, επιζώντες καταγγέλλουν ότι οι ομάδες διάσωσης πήραν μόνο άνδρες και παιδιά για περίθαλψη, αφήνοντας πίσω τραυματισμένες γυναίκες. «Μας έσπρωξαν στην άκρη και μας άφησαν να αιμορραγούμε. Κανείς δεν βοήθησε», ανέφερε μία από αυτές μέσω ακτιβίστριας.

Ακόμη πιο τραγικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων που είδαν γυναίκες να επιστρέφουν στα σπίτια τους για να βρουν τη μαντίλα τους, πριν θαφτούν ζωντανές στα συντρίμμια. «Άκουσα τις κραυγές τους και μετά σιωπή», είπε κάτοικος της Κουνάρ.

ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι χωρίς τη συμμετοχή γυναικών στις επιχειρήσεις διάσωσης, γυναίκες και κορίτσια θα συνεχίσουν να κινδυνεύουν να μείνουν αβοήθητες.