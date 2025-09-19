Οι Ταλιμπάν απελευθέρωσαν ζευγάρι Βρετανών μετά από 8 μήνες αιχμαλωσίας - Συγκινητικές στιγμές

Μετά από οκτώ μήνες αιχμαλωσίας από τους Ταλιμπάν, η 76χρονη Μπάρμπι Ρέινολντς και ο 80χρονος σύζυγός της Πίτερ έφτασαν σήμερα στο Κατάρ από το Αφγανιστάν, όπου τους περίμενε η κόρη τους.

Τα μέλη της οικογένειας δήλωσαν ότι ανησυχούσαν για την υγεία του ζευγαριού, το οποίο διηύθυνε μια φιλανθρωπική οργάνωση στο Αφγανιστάν, όπου ζούσαν για 18 χρόνια, παραμένοντας εκεί μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021.

Συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο και απελευθερώθηκαν μετά από αυτό που ένας αξιωματούχος με γνώση του θέματος περιέγραψε ως μήνες διαπραγματεύσεων με τους Ταλιμπάν από το Κατάρ σε συντονισμό με τη Βρετανία.

Καθώς αποβιβάζονταν από το αεροπλάνο στη Ντόχα, το ζευγάρι χαιρέτησε τους συγγενείς που τους περίμεναν. Η κόρη τους, Σάρα Εντγουίστλ, έτρεξε προς τη μητέρα της με δάκρυα στα μάτια και την αγκάλιασε σφιχτά.

«Θα επιστρέψουμε αν μπορούμε»

Πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, η Μπάρμπι Ρέινολντς είπε ότι αυτή και ο σύζυγός της θα επιστρέψουν «αν μπορέσουν», προσθέτοντας ότι είναι Αφγανοί πολίτες.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν την επανένωση με τους γονείς της, η Εντγουίστλ είπε ότι η οικογένεια είναι «αιώνια ευγνώμων στις κυβερνήσεις του Κατάρ και της Βρετανίας που στάθηκαν στο πλευρό μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή». «Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε πίσω την οικογένειά μας».

Ο γιος τους, Τζόναθαν Ρέινολντς, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε στο Sky News ότι η απελευθέρωσή τους ήταν επείγουσα: «Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα ήταν πολύ επιζήμια για την υγεία τους».

Πηγή: Reuters

Κρατούνταν χωριστά

Ο αξιωματούχος που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο κρατούνταν χωριστά καθ' όλη τη διάρκεια της κράτησής τους. Η πρεσβεία του Κατάρ τους παρείχε «κρίσιμη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γιατρό, της παράδοσης φαρμάκων και της τακτικής επικοινωνίας με την οικογένειά τους», είπε ο αξιωματούχος.

Το Κατάρ έχει εργαστεί για την απελευθέρωση αλλοδαπών που κρατούνται στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για την απελευθέρωση τουλάχιστον τριών Αμερικανών φέτος.

Γιατί οι Ταλιμπάν τους κρατούσαν αιχμάλωτους

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αφγανιστάν δημοσίευσε στο X ότι το ζευγάρι είχε παραβιάσει τον αφγανικό νόμο, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ανέφερε ότι το Αφγανιστάν «δεν αντιμετωπίζει τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες από πολιτική ή συναλλακτική σκοπιά».

Ο Ρίτσαρντ Λίντσεϊ, ειδικός απεσταλμένος της Βρετανίας στο Αφγανιστάν, δήλωσε ότι «προφανώς εναπόκειται στις αρχές εδώ να καθορίσουν τους λόγους για τους οποίους κρατήθηκαν, αλλά είμαστε πολύ ευγνώμονες που τουλάχιστον σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ανθρωπιστική ημέρα, καθώς θα επανενωθούν με την οικογένειά τους».

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ζευγάρι διηύθυνε προγράμματα σε σχολεία, παραμένοντας με την άδεια των Ταλιμπάν που κυβερνούν το Αφγανιστάν, μετά την επιστροφή τους το 2021.

Μια Αμερικανίδα, η Φέι Χολ, που συνελήφθη μαζί τους, αφέθηκε ελεύθερη τον Μάρτιο. Δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, έκλεισαν τις πρεσβείες τους και απέσυραν τους διπλωμάτες τους όταν οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία.

Η Βρετανία συμβουλεύει πλέον τους υπηκόους της να μην ταξιδεύουν στο Αφγανιστάν λόγω του κινδύνου κράτησης.