Νευρική στο υπουργικό Συμβούλιο η Όλγα - Ταξίδι στην Ινδία

Δεν ξέρω (ακόμα) τι ακριβώς μπορεί να είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Όλγα Κεφαλογιάννη μετά το τέλος του υπουργικού Συμβουλίου αλλά αυτό που έμαθα είναι πως η υπουργός του Τουρισμού ήταν εξαιρετικά νευρική και ανήσυχη καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Τα σενάρια στο κυβερνητικό στρατόπεδο για τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι πολλά αλλά οι περισσότεροι νεοδημοκράτες συμφωνούν πως δύσκολα θα υποχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα χωρίς «απώλειες».

Επί του παρόντος η κ. Κεφαλογιάννη τηρεί κανονικά το πρόγραμμά της και ήδη αναχώρησε για την Ινδία με την οποία η Ελλάδα έχει αναπτύξει ισχυρούς τουριστικούς δεσμούς.