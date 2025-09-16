Νικήτας Τσακίρογλου: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμα»

Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε στη «Super Κατερίνα» για την αγαπημένη του σύζυγο, Χρυσούλα Διαβάτη, που από την άνοιξη περνάει ένα θέμα με την υγεία της. «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμα. Πάει καλά και ευελπιστώ και στον Θεό και στη δύναμη και στην ενέργεια που έχει η Χρυσούλα, αυτό το έχει αποδείξει με το έργο της στο θέατρο, ότι θα ξεπεράσει τα εμπόδια και θα γίνει καλά. Ευελπιστώ και παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει.

Βρίσκεται στο σπίτι -πάντα- και τη φροντίζουμε. Περνάει αυτή τη δυσκολία, αλλά θα γίνει καλά. Πιστεύω στον Θεό, όπως και η Χρυσούλα, πιστεύουμε όλοι μας ότι θα ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια. Αυτές είναι δοκιμασίες που τις στέλνει ο Θεός.

Η ψυχολογία της είναι καλή και τώρα έχει συναίσθηση του πράγματος και της κατάστασης. Δεν είναι συνέχεια στο κρεβάτι, μετακινείται και στον χώρο μας, όλα είναι καλά. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και εσάς και τον κόσμο γιατί είναι πανελλήνιο το ενδιαφέρον για τη Χρυσούλα».

«Ο κόσμος έχει γίνει ευάλωτος»

Τον περασμένο Απρίλιο ο κ. Τσακίρογλου είχε αναφερθεί στο αυτοάνοσο που ταλαιπωρεί τη γυναίκα του λέγοντας συγκεκριμένα: «Ο κόσμος έχει γίνει ευάλωτος. Συμβαίνουν πάρα πολλά στη φύση και αυτό αντανακλά στην υγεία των ανθρώπων. Πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας και να τον προσέχουμε. Πρέπει να έχουμε δύναμη για να μπορούμε σε αντίξοες συνθήκες, να αντιμετωπίζουμε και τα καλά και άσχημα της ζωής. Ο Θεός τα δίνει όλα και εμείς πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε».