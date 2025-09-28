Νικόλαος Ντε Γκρες: «Γινόμουν αντιβασιλικός όταν με μάλωνε ο μπαμπάς»

Μία σπάνια συνέντευξη παραχώρησε ο Νικόλαος Ντε Γκρες, μιλώντας ανοιχτά για άγνωστες πλευρές της ζωής του και της προσωπικότητάς του. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως θέλει να αναγνωρίζεται ως καλλιτέχνης, καθώς αυτό τον εκφράζει περισσότερο.

Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, μιλώντας στη Real Life, εξήγησε ότι προτιμά να συστήνεται μόνο με το μικρό του όνομα και πως αποφεύγει τα υποκοριστικά. Μάλιστα, με χιούμορ αποκάλυψε ότι όταν τον μάλωνε ο πατέρας του… γινόταν αντιβασιλικός.

Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή τη συμμετοχή του στην ετήσια έκθεση Art Athina, όπου παρουσιάζει τη δουλειά του στη φωτογραφία.

«Επιθυμώ να χαρακτηρίζομαι ως καλλιτέχνης. Αυτό με εκφράζει, αυτό με σηκώνει από το κρεβάτι το πρωί και μου βάζει χαμόγελο στο στόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως δεν επιδιώκει κανέναν τίτλο ή χαρακτηρισμό: «Νικόλαος. Σκέτο. Ούτε Νίκος, ούτε Νικόλας, ούτε Νικολάκης. Και σίγουρα όχι με τίτλους ή επώνυμα. Το δέχομαι από ευγένεια, αλλά δεν το επιδιώκω με τίποτα».

Αναφερόμενος στη στάση του κόσμου, σημείωσε: «Με σταματούν στον δρόμο, μου μιλούν… αφού πρώτα μου ξεκαθαρίσουν ότι δεν ανήκουν σε συγκεκριμένη ιδεολογία. Πρόσφατα ένας κύριος ήρθε και μου είπε: “Είμαι εντελώς αντιβασιλικός, αλλά ξέρω τον εθελοντισμό που κάνετε και θέλω να σας συγχαρώ”. Και εγώ αντιβασιλικός γινόμουν όταν με μάλωνε ο μπαμπάς!».

Τέλος, μίλησε με συγκίνηση για το φιλότιμο των Ελλήνων, διηγούμενος ένα περιστατικό που έζησε στο κέντρο της Αθήνας: «Περπατούσα πριν έξι μήνες με τη μητέρα μου στο Σύνταγμα, χτύπησα το κεφάλι μου και έπεσα. Σταμάτησε ένα ταξί, ένα μηχανάκι, ένα περιπολικό, βγήκε ο περιπτεράς… Κανείς δεν είχε προσέξει ποιος είμαι. Απλώς είδαν έναν άνθρωπο που έπεσε και έσπευσαν να βοηθήσουν. Αυτό δεν το βρίσκεις αλλού στον κόσμο».