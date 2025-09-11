Άννα Μαρία, Παύλος και Νικόλαος Ντε Γκρες: Κοινή εμφάνιση στο Ηρώδειο

Μια γλυκιά φθινοπωρινή βραδιά κάτω από τη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης η Άννα Μαρία με τους γιους της Παύλο και Νικόλαο Ντε Γκρες απόλαυσαν την παράσταση μπαλέτου «Simkin and the Stars - Athletes of the Gods» του Daniil Simkin.

Ο σπουδαίος χορευτής κλασικού μπαλέτου της εποχής μας, παρουσίασε στο Ηρώδειο τη νέα του παραγωγή πλαισιωμένος από έντεκα κορυφαίους χορευτές σε μια παράσταση που συνδυάζει το κλασικό και μοντέρνο ρεπερτόριο.

Τα καθαρά έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν αποκλειστικά για το αξιόλογο έργο της AURORA, του φιλανθρωπικού Σωματείου που στηρίζει ασθενείς με λευχαιμία και τις οικογένειές τους μέσω της προσφοράς στέγης, της παροχής ψυχολογικής υποστήριξης και της ενίσχυσης των μεγάλων μεταμοσχευτικών μονάδων μυελού των οστών της χώρας.

φωτογραφία NDP

Λάτρεις της Τέχνης

Η Άννα Μαρία και οι γιοι της έχουν πολλές φορές παρακολουθήσει παραστάσεις στο Ηρώδειο, ενώ έχουν μεγάλη αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό και συχνά επισκέπτονται θέατρα, μουσεία και γκαλερί για να ενημερώνονται για τα καλλιτεχνικά δρώμενα εντός και εκτός Ελλάδας.

Παράλληλα θέλουν να περνούν ολοένα και περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα και μάλιστα ο Παύλος και η σύζυγός του Μαρί Σαντάλ έχουν έρθει αρκετές φορές σε επαφή με μεσίτες καθώς επιθυμούν να αποκτήσουν μόνιμη βάση στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον τους στρέφεται σε σπίτια τόσο στην Αθήνα, όσο και στις Σπέτσες.