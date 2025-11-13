Νικολέττα Καρρά: «Πριν 15 μέρες έκανα ένα χειρουργείο... τώρα στα γεράματα»

Στην εκπομπή «»Νωρίς νωρίς» βράθηκε καλεσμένη η Νικολέττα Καρρά - που πρωταγωνιστεί στην θεατρική παράσταση «Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε», ενώ βρίσκεται σε πρόβες και για την «Μέδουσα» και αποκάλυψε ότι πρόσφατα έκανε ένα χειρουργείο, ενώ εξήγησε ότι όσο μεγαλώνει, θέλει να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο και ποιότητα ζωής

«Πριν 15 μέρες έκανα ένα χειρουργείο. Όχι κάτι σοβαρό, σκωληκοειδίτιδα. Τώρα στα γεράματα. Πρόλαβα να το κάνω, γιατί λέω θα ξεκινήσει το θέατρο, θα ξεκινήσει και η Μέδουσα… Γενικά πιστεύω θα έχω χρόνο και για μένα. Προλαβαίνω να κάνω κι άλλα πράγματα πέραν της δουλειάς...

Προσπαθώ να ξεκλέβω και λίγο χρόνο για μένα. Δε μου αρέσει να τρέχω και όλη μέρα. Μεγαλώνουμε. Θέλω να έχω και λίγη ποιότητα ζωής. Όλοι μεγαλώνουμε. Η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνουμε βγαίνει η ψυχή μας προς τα έξω, καλό είναι να το καταλάβουμε. Μετά δε κρύβεται τίποτα»