Σπανού: Με πειράζει να με λένε φασαία - Το συνδυάζουν με τις παντελόνες, τα μακριά μαλλιά, την Ικαρία

Την απόφασή της να ασχοληθεί με τον χώρο της μουσικής και τα πρώτα της βήματα θυμήθηκε η Μαρίνα Σπανού και μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια στην εκπομπή «The 2night Show».

«Ήταν Τετάρτη, δύο μέρες μετά έδινα το τελευταίο μου μάθημα για τις Πανελλήνιες. Περπατούσα στην Αποστόλου Παύλου και πέτυχα έναν μουσικό να παίζει το αγαπημένο μου τραγούδι του Χατζιδάκι, απέναντι η Ακρόπολη. Σκέφτηκα ότι ήταν μαγικό αυτό. Την επόμενη μέρα ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι θέλω να κάνω κι εγώ το ίδιο, να βγω να τραγουδήσω στην Αρεοπαγίτου. Περίμενα να δώσω Πανελλήνιες και ήλπιζαν ότι θα το έχω ξεχάσει. Είπα στον μπαμπά μου να πάμε να πάρουμε εξοπλισμό. Ήταν επιτακτικό. Στην πρώτη εμφάνιση είπα στους γονείς μου να μην έρθουν, αλλά ήρθαν.

Την πρώτη φορά μάλιστα πήγα στο σημείο, που τραγουδούσε ένας άλλος καλλιτέχνης και με έδιωξε, αλλά αυτό δεν με απέτρεψε. Έφτασα εκεί, με είδε κόσμος, εκεί συνειδητοποίησα ότι η μουσική θέλω να γίνει μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου. Κάποια στιγμή ήρθε η φίλη μου και μου λέει "αυτή η μπύρα είναι κερασμένη", λέω "από ποιον;" και μου δείχνει απέναντι, σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω τον Σπανό να με κερνάει» εξομολογήθηκε.

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι την ενοχλεί να την λένε «φασαία». «Φασαίος είναι ο άνθρωπος που υιοθετεί κάποια χαρακτηριστικά είτε εμφανισιακά, είτε της προσωπικότητας ή τα μιμείται, απλώς για να μπει στη φάση, να νιώθει αρκετός, να νιώθει ότι χωράει σε ένα σύνολο, χωρίς να του ταιριάζουν απαραίτητα. Είναι λίγο παρεξηγημένη έννοια, φασαίος μπορείς να είσαι σε κάθε τομέα. Με πειράζει να με λένε φασαία, γιατί θεωρώ ότι χρησιμοποιείται λάθος η λέξη αυτή. Έχουν συνδυάσει το να είναι κάποιος φασαίος με τις παντελόνες, τα μακριά μαλλιά, την Ικαρία. Με συγκεκριμένα πράγματα, που δεν είναι αυτό» παρατήρησε.