Δένδιας για τις δολοφονίές Ισαάκ-Σολωμού: «Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί ποτέ δεν λογοδότησαν»

Πέρασαν κιόλας 29 χρόνια κι όμως μοιάζει σαν να ήταν χθες η μέρα που ο Τάσος Ισαάκ και ο Σολωμός Σολωμού έπεσαν νεκροί κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην Κύπρο.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, δεν ξέχασε τη «μαύρη» επέτειο και προχώρησε σε μια φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών τόσο του Τάσου Ισαάκ, όσο και του Σολωμού Σολωμού, ουδέποτε λογοδότησαν.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

«29 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ από τα όργανα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, την οποία ακολούθησε τρεις ημέρες αργότερα η δολοφονία του Σολωμού Σολωμού.

Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών ουδέποτε λογοδότησαν, παρά τις αποφάσεις και τις καταδίκες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Η δολοφονία του Τάσου Ισαάκ

Ο Τάσος Ισαάκ ήταν Ελληνοκύπριος ο οποίος δολοφονήθηκε βάναυσα από Τούρκους πολίτες και αστυνομικούς στην διάρκεια αντικατοχικής διαδήλωσης στην περιοχή της νεκρής ζώνης, στη Δερύνεια της επαρχίας Αμμοχώστου.

Το 1996 η Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσικλετιστών οργάνωσε αντικατοχική πορεία με αφετηρία το Βερολίνο και τερματισμό την κατεχόμενη Κερύνεια, με 200 μοτοσυκλέτες από 12 ευρωπαϊκές χώρες.

Στη διάρκεια της διαδήλωσης, ο Tάσος Ισαάκ, στην προσπάθειά του να βοηθήσει έναν άλλον Ελληνοκύπριο, τον οποίο κτυπούσαν οι Τούρκοι, δέχθηκε επίθεση και έπεσε στο χώμα. Γύρω του μαζεύτηκαν μεγάλος αριθμός Τούρκων και Τουρκοκύπριων αντιδιαδηλωτών καθώς και μέλη της λεγόμενης αστυνομίας του ψευδοκράτους και άρχισαν να τον κτυπούν επανειλημμένα με πέτρες, ρόπαλα, λοστούς, μέχρις ότου αυτός εξέπνευσε. Άφησε την τελευταία του πνοή 95 μέτρα από την την ελληνοκυπριακή πλευρά και 32 από την τουρκοκυπριακή, σύμφωνα με την έκθεση του OHE.

Από τη γενικευμένη συμπλοκή στη νεκρή ζώνη τραυματίστηκαν συνολικά 54 Ελληνοκύπριοι, 17 Τουρκοκύπριοι και 12 μέλη της ειρηνευτικής δύναμης.