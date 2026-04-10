Νίκος Γκέλια: Οι δυσκολίες λόγω της αλβανικής καταγωγής του και η ζωή μετά το διαζύγιο

Για την αλβανική καταγωγή του και τις δυσκολίες που βίωσε μίλησε ο Νίκος Γκέλια στην συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο «S» των Παραπολιτικών, αλλά και για το διαζύγιό του.

Γεννηθήκατε στα Τίρανα και μεγαλώσατε στην Ελλάδα. Πόσο σας επηρέασε αυτή η εμπειρία στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της καριέρας σας;

Στην καριέρα μου λειτούργησε θετικά. Η πρώτη μου δουλειά ήρθε ακριβώς επειδή ήμουν Αλβανός μετανάστης, οπότε αυτό μου έδωσε μια ευκαιρία που ίσως αλλιώς να μην είχα. Γενικά, τα βιώματα μας διαμορφώνουν. Μπορεί να μας δημιουργούν δυσκολίες αλλά, ταυτόχρονα, μας δίνουν και δύναμη.

Έχετε μιλήσει ανοιχτά για δυσκολίες και δυσκολίες που βιώσατε. Πώς σας έχουν διαμορφώσει αυτά τα βιώματα;

Όταν ήμουν μικρός, με επηρέαζε περισσότερο. Μεγαλώνοντας, όμως, έμαθα να το αντιμετωπίζω με χιούμορ. Πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν την αξία που τους δίνεις. Αν δεν τους δώσεις σημασία, δεν έχουν δύναμη πάνω σου.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο διαζύγιό του μετά από 7 χρόνια κοινής πορείας και εξήγησε ότι προσπαθεί να είναι δίπλα στην κόρη του και να της δίνει την αγάπη του, κρατώντας τις ισορροπίες, αφού είναι η προτεραιότητά του.