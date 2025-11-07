Νίκος Γρίτσης: «Στο ταχυδρομείο όπου εργαζόταν η μητέρα μου, την αποκαλούσαν η μάνα του τρομοκράτη»

Ο Νίκος Γρίτσης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» για τον νέο κύκλο της «Αστερόσκονης» που ξεκινά το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στο Action 24, για τις νέες του συνεργασίες, αλλά και για το πώς η μουσική τον έσωσε στις δύσκολες στιγμές της ζωής του. «Δεν το πιστεύω πως η εκπομπή μου, “Αστερόσκονη”, συνεχίζει και δεύτερη σεζόν στο Action 24. Μουσικά, ετοιμάζω ένα τραγούδι για τον Γιώργο Σαμπάνη κι ένα για τη Δέσποινα Βανδή».

Ο Σφακιανάκης

«Ο Νότης ήταν πάντα ένας άνθρωπος συναισθηματικός, πληγωμένος από ένα σύνολο που στην αρχή τον απέρριψε. Μου λείπει μουσικά. Γράφω τραγούδια και λέω “αυτό πρέπει να το πει ο Σφακιανάκης”. Πιστεύω ότι θα επανέλθει στις πίστες. Ίσως ο θάνατος της γυναίκας του να είναι αυτό το μεγάλο σοκ που κάνει έναν καλλιτέχνη να κάνει επανεκκίνηση».

Άντρες τραγουδιστές

«Το λαϊκό τραγούδι πάσχει από αντρικές φωνές. Καθαρά λαϊκές φωνές είναι ο Οικονομόπουλος, ο Μακρόπουλος και λίγο ο Βέρτης. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με έναν δίσκο μας “έστησε στον τοίχο”».

Στη φυλακή

«Το τραγούδι “Κρίση”, που ερμήνευσε ο Νίκος Μακρόπουλος το έγραψα όταν ήρθε η κοπέλα μου επισκεπτήριο στη φυλακή και μου ανακοίνωσε πως είναι έγκυος με άλλον. Μετανιώνω για αυτούς τους στίχους σήμερα, δεν είναι καλό πρότυπο αυτό που πήγα να παρουσιάσω».

Η μητέρα του

«Η φυλακή και η απώλεια της μητέρας μου από καρκίνο στα 45 της, έπαιξαν ρόλο στο να αλλάξω τρόπο σκέψης. Η μητέρα μου δούλευε στο ταχυδρομείο και δεν πήγαινε κανείς στο ταμείο της. Έλεγαν “η μάνα του τρομοκράτη”. Η ίδια δεν μπορούσε να το διαχειριστεί».