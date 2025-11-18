Νίκος Ορφανός: «Γυρίσαμε στο σπίτι από το μαιευτήριο με άδεια χέρια»

Παγκόσμια Μέρα Προωρότητας ήταν η χθεσινή και ο ηθοποιός Νίκος Ορφανός έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook και αναφέρθηκε στην κόρη του που γεννήθηκε πρόωρα.

«17 Νοεμβρίου: παγκόσμια ημέρα προωρότητας… Η ζωή έχει το δικό της ρυθμό, ανεξάρτητα από τη δική μας θέληση. Το κοριτσάκι μας ήρθε αργότερα από όσο θα το θέλαμε, αλλά νωρίτερα από όσο έπρεπε. Γυρίσαμε στο σπίτι από το μαιευτήριο με άδεια χέρια. Δέκα μέρες σταλάζαμε στο μικρό της στόμα γάλα, γουλιά γουλιά. Χαιρόμασταν και κλαίγαμε με κάθε 10 γραμμάρια που έπαιρνε. Με τη στήριξη των υπέροχων γιατρών μας και των νοσηλευτριών στη μονάδα νεογνών τα καταφέραμε.

Γιατί υπάρχουν άνθρωποι σπουδαίοι που τιμούν την εργασία τους και το συνάνθρωπο. Τώρα βλέπω αυτό το ανθρωπάκι, 20 μήνες μετά, που τα πατουσάκια του είναι σαν τα δικά μου, να κάνει βηματάκια κρατώντας μου το χέρι και σκέφτομαι…όταν θα έχω αναχωρήσει για μια άλλη διάσταση, τα πόδια μου θα περπατάνε ακόμα σε αυτήν την όμορφη γη. Κάθε παιδί είναι παιδί όλων μας. Έχουμε χρέος να τους δώσουμε έναν καλύτερο κόσμο από αυτόν που παραλάβαμε. Να έχετε μια όμορφη μέρα σαν παιδικό χαμόγελο…» έγραψε στην λεζάντα της φωτογραφίας που τον βλέπουμε να κρατά αγκαλιά την κόρη του.