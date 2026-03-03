Νίκος Παπανδρέου: Οι συμβουλές του Ανδρέα, οι αγγαρείες της Μαργαρίτας και η λάθος διάγνωση υγείας

To «EQ» του Action 24 και η Έλενα Παπαβασιλείου υποδέχτηκαν τον οικονομολόγο, συγγραφέα και ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Νίκο Παπανδρέου σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Ο ευρωβουλευτής διηγήθηκε αναμνήσεις από τη ζωή του με τον Ανδρέα και τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. «Η Αμερικανίδα μητέρα μου έλεγε πως από μικρός ήμουν υπεύθυνος. Κάθε Σάββατο μας έβαζε όλους να καθαρίζουμε το σπίτι, αυτό που λέμε chores, αγγαρείες. Ήθελα να κάνω υπερήφανους τους γονείς μας. Ήθελα να είμαι σωστός. Αυτό είναι βέβαια πρόβλημα γιατί μπαίνεις στα θέλω των άλλων. Πολλές φορές τα θέλω των γονιών γίνονται τα θέλω των παιδιών.

Ο πατέρας μου δεν έλεγε πρέπει να σπουδάσεις, αλλά το θεωρούσε σχεδόν αυτονόητο! Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός μου έλεγε πως ήμουν γκρινιάρης και μια μέρα που με είδε στεναχωρημένο με ρώτησε τι έχω και του απάντησα: δεν βλέπω κανένα πρόβλημα που πρέπει να λύσω τις επόμενες δύο εβδομάδες!

Θυμάμαι στην πρώτη μου ερωτική απογοήτευση, όταν είχα χωρίσει με τη φίλη μου ο πατέρας μου με καθοδήγησε λέγοντάς μου: αυτό είναι πολύ καλό, γιατί έζησες και αμέσως μου άλλαξε τη διάθεση! Όταν αποφοίτησα από το Yale δεν τον κάλεσα στην τελετή γιατί πίστευα πως δεν έχει τον χρόνο να έρθει. Μετά από πολλά χρόνια μου είπε με παράπονο: δεν με κάλεσες και του απάντησα: γιατί θα ερχόσουν; Υπήρχε ένα θέμα επικοινωνίας».

«Μου είπαν ότι δεν έχω πολύ χρόνο μπροστά μου»

Με ιδιαίτερα εξομολογητική διάθεση, αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που πέρασε και τον έκανε να δει με διαφορετικό μάτι την πολιτική, τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και τον τομέα της υγείας που έχει αναλάβει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Όταν κάποιο κόμμα κάνει κάτι καλό, πρέπει να το λέμε, αλλά η τοξικότητα δεν μας αφήνει! Όταν αρρώστησα, η πρώτη διάγνωση ήταν ευτυχώς λάθος γιατί μου είπαν πως δεν έχω πολύ χρόνο μπροστά μου.

Είδα τότε πως ζούσαν οι άνθρωποι με το ίδιο πρόβλημα με εμένα, όταν έκαναν χημειοθεραπείες. Στη Γαλλία είχαν ένα προχωρημένο σύστημα υγείας και είπα ότι πρέπει να το έχουμε και στην Ελλάδα. Όπως πολύ σημαντικά είναι και τα θέματα ψυχικής υγείας. Μικρός πίστευα πως αν έχεις θέματα ψυχικής υγείας δεν ήσουν δυνατός, δεν μπορούσα να το καταλάβω».