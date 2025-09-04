NIO EL6: Το νέο premium ηλεκτρικό SUV στο Golden Hall

Η NIO, η παγκόσμια δύναμη στην premium ηλεκτροκίνηση, κάνει το πρώτο της βήμα στην Ελλάδα παρουσιάζοντας το νέο ηλεκτρικό SUV NIO EL6 στο Golden Hall. Η επιλογή του Golden Hall δεν είναι τυχαία. Μέσα από αυτήν την παρουσίαση, η NIO δείχνει ότι δεν φέρνει απλώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία που περιλαμβάνει ψηφιακές υπηρεσίες, πρωτοποριακές λύσεις, υψηλό design και έναν ξεκάθαρο στόχο: έναν πιο καθαρό ουρανό για όλους.

Το NIO EL6 αποδίδει ισχύ 490 ίππων και αυτονομία έως 529 χλμ. Το εσωτερικό του, κατασκευασμένο με ανακυκλώσιμα υλικά, θυμίζει premium lounge, χάρη στη μεγάλη πανοραμική οροφή και τη έξυπνη ψηφιακή βοηθό NOMI. Είναι ένα αυτοκίνητο που προσφέρει άνεση, τεχνολογία και στυλ.

Η παρουσίαση στο Golden Hall προετοιμάζει το έδαφος για την επίσημη άφιξη της NIO στην ελληνική αγορά το 2025. Την αποκλειστική εκπροσώπηση έχει ο Όμιλος Μοτοδυναμική, σε συνεργασία με την κυπριακή Π.Μ. Τσεριώτης Λτδ, μέσα από ένα νέο εταιρικό σχήμα που θα δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία.

Η γκάμα των μοντέλων που θα λανσαριστούν θα καλύπτει κάθε ανάγκη:

EL6 – το ευέλικτο SUV για κάθε περίσταση

EL8 – πολυτελές εξαθέσιο SUV

ET5 – κομψό, μεσαίο sedan

ET5 Touring – ηλεκτρικό tourer για active lifestyle

Firefly – compact EV για την καθημερινότητα στην πόλη

Mε το μότο «Blue Sky Coming», η NIO εκφράζει το όραμά της για ένα πιο καθαρό, και ανθρώπινο μέλλον. Η παρουσία της στο Golden Hall είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας κοινότητας ανθρώπων στην Ελλάδα που βλέπουν την ηλεκτροκίνηση όχι απλώς ως μέσο μετακίνησης, αλλά ως τρόπο ζωής.

Δείτε το από κοντά

Το NIO EL6 σας περιμένει στο ισόγειο του Golden Hall. Ελάτε να το δείτε, να το εξερευνήσετε και να νιώσετε από σήμερα το μέλλον της αυτοκίνησης.