«Νοιάζομαι. Εξετάζομαι.»: Ο Μάιος γίνεται μήνας δράσης ενάντια στον Καρκίνο του Δέρματος

Ο Μάιος, είναι ο μήνας που μας καλεί να βγούμε στο φως και να απολαύσουμε τον ήλιο. Είναι όμως παράλληλα και ο μήνας που η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία θέσπισε από το 2022 ως μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Έτσι φέτος, για 5η συνεχή χρονιά, η ΕΔΑΕ κινητοποιεί όλους τους συμπολίτες μας, υπενθυμίζοντας ότι η φροντίδα για την υγεία μας από πλευράς δέρματος ξεκινά από μία απλή, αλλά καθοριστική πράξη: την έγκαιρη εξέταση.

Το κεντρικό μήνυμα – που καθιερώνεται από φέτος – για την εκστρατεία, «Νοιάζομαι. Εξετάζομαι.», μετατρέπει την ευαισθητοποίηση σε πράξη. Με αυτό η ΕΔΑΕ καλεί όλους τους πολίτες να δώσουν προτεραιότητα στον ετήσιο προληπτικό-προσυμπτωματικό έλεγχο του δέρματός τους, ειδικά πριν την αυξημένη έκθεσή τους στον ήλιο.

Ο καρκίνος του δέρματος αποτελεί τον πιο συχνό τύπο καρκίνου είναι όμως σε μεγάλο βαθμό ιάσιμος, εφόσον διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΥ, καταγράφηκαν 1.313 νέες περιπτώσεις μελανώματος στην Ελλάδα το 2020 και 1.450 το 2022. Συνδέεται δε άμεσα με την υπερβολική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Σε μια χώρα, λοιπόν, με έντονη ηλιοφάνεια, όπως η Ελλάδα, η ανάγκη για πρόληψη είναι επιτακτική. Η εκστρατεία της ΕΔΑΕ εξυμνεί το ανθρώπινο δέρμα, μια που «Η ζωή γράφει στο δέρμα μας. Το ίδιο και ο ήλιος» και μας καλεί να το προστατέψουμε. Την αναγκαιότητα για προστασία από την ακτινοβολία του ήλιου υποδηλώνει ακόμη και η επιλογή να αποκτήσει ο Καρκίνος του Δέρματος το δικό του ribbon , σε κίτρινο/πορτοκαλί χρώμα.

Η εκστρατεία, ξεκίνησε το ταξίδι της την 1η Μαΐου και προβάλλεται πανελλαδικά στα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με κοινωνικό μήνυμα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ενώ θα ντύσει το εσωτερικό συρμού στο μετρό στην Αθήνα, θα κυκλοφορήσει στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στις πλάτες λεωφορείων και θα προβληθεί σε υπαίθριους χώρους ανά την επικράτεια. Επίσης θα ταξιδέψει στα νησιά με τα πλοία των ακτοπλοϊκών γραμμών και θα προβληθεί σε θερινά σινεμά στην Αθήνα. Παράλληλα θα φτάσει ψηφιακά σε όλη την επικράτεια μέσω των social media και του You Tube με δυναμική digital καμπάνια. Τέλος, η εκστρατεία αποκτά και τον δικό της ιστότοπο για περισσότερες πληροφορίες για τον καρκίνο του δέρματος και τις δράσεις της ΕΔΑΕ

Δωρεάν εξετάσεις και δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, η ΕΔΑΕ διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, δράσεις δωρεάν εξετάσεων κοινού από εθελοντές δερματολόγους- Μέλη της σε:

Αθήνα:

Σάββατο 16 Μαΐου, 10π.μ. – 4μ.μ., στην Πλατεία Συντάγματος

Θεσσαλονίκη:

Τετάρτη 20 Μαΐου, 10π.μ. – 4μ.μ., στον Πεζόδρομο Αγίας Σοφίας

Επιπλέον, οι εν λόγω δράσεις θα φτάσουν σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας μέσα από Πανεπιστημιακές Δερματολογικές Κλινικές Νοσοκομείων, όπως στην Λάρισα, στον Βόλο, στην Πάτρα, και στο Ηράκλειο Κρήτης. Τέλος, θα διεξαχθούν δωρεάν εξετάσεις και σε άλλες πόλεις και σε νησιά σε συνεργασία με Ιατρικούς Συλλόγους, Δήμους, ΜΚΟ, με τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ και με τη ΜΚΟ ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ κατά τη διάρκεια του 31ου Διάπλου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανάγκης για κινητοποίηση όλων μας, η καμπάνια αποκτά φέτος τη δική της συμμετοχική ενέργεια. Το Σάββατο 16 Μαΐου, στο Σύνταγμα, δεκάδες εθελοντές – φορώντας πορτοκαλί και κίτρινα μπλουζάκια και καπέλα, ως σύμβολο της προστασίας από τον ευεργετικό αλλά και επικίνδυνο ήλιο – θα σχηματίσουν το μεγάλο πορτοκαλί/κίτρινο ribbon της εκστρατείας, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της πρόληψης και της ζωής. Την ίδια βραδιά, η Βουλή θα φωτιστεί με τα χρώματα και τα μηνύματα της εκστρατείας, ενώ στις 20 Μαΐου θα φωταγωγηθεί ο Λευκός Πύργος στην Θεσσαλονίκη ενισχύοντας τη δημόσια ευαισθητοποίηση.

Η εκστρατεία διεξάγεται:

με την αρωγή και στήριξη του Υπουργείου Υγείας

υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.