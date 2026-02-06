Νομοσχέδιο μεταφορών: Όλες οι αλλαγές και τα κρίσιμα σημεία εφαρμογής

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον «Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση μεταφορών» αποτελεί μία από τις πιο εκτεταμένες νομοθετικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, καθώς επηρεάζει το σύνολο του συστήματος κινητικότητας: Aπό τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων και τη λειτουργία πρατηρίων καυσίμων έως τις αστικές συγκοινωνίες, τις οδικές μεταφορές, την ηλεκτροκίνηση, τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Στόχος του είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η μείωση των ρύπων, η λειτουργική αναβάθμιση των συγκοινωνιακών φορέων και η προσαρμογή της χώρας στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πολιτικές μεταφορών.

Νέο πλαίσιο τεχνικού ελέγχου και αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας

Ένας από τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου είναι η αυστηροποίηση του πλαισίου τεχνικού ελέγχου των οχημάτων. Η καθιέρωση ελέγχου μικροσωματιδίων στα πετρελαιοκίνητα οχήματα νεότερων προδιαγραφών, αρχικά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Παράλληλα, αναβαθμίζεται το σύστημα εποπτείας των ΚΤΕΟ μέσω δημιουργίας μητρώου εποπτών και μικτών κλιμακίων ελέγχου, γεγονός που επιχειρεί να αντιμετωπίσει χρόνιες αδυναμίες εποπτείας.

Σημαντικές αλλαγές εισάγονται και στη λειτουργία πρατηρίων καυσίμων, με νέες προδιαγραφές ασφαλείας, περιορισμούς χωροθέτησης εγκαταστάσεων υγραερίου και τεχνικές παρεμβάσεις που αφορούν τις δεξαμενές και τα συστήματα πλήρωσης. Οι ρυθμίσεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν την ασφάλεια, ωστόσο δημιουργούν και αυξημένες απαιτήσεις προσαρμογής για επιχειρήσεις του κλάδου.

Μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία αστικών συγκοινωνιών

Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης εκτεταμένες παρεμβάσεις στους οργανισμούς αστικών συγκοινωνιών, ιδίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη διαχείριση του τροχαίου υλικού, τη χρηματοδότηση των οργανισμών, τη λειτουργία γραμμών μετρό και την προστασία των εργαζομένων και των ελεγκτών κομίστρου. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ενιαίων ψηφιακών εφαρμογών για τη διαχείριση προστίμων και διοικητικών διαδικασιών, με στόχο την απλοποίηση των υπηρεσιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Στον τομέα των επιβατικών μεταφορών εντάσσονται ρυθμίσεις για τα ταξί, την αξιολόγηση των υπηρεσιών τους, τη διαχείριση αδειών και τη στήριξη αντικατάστασης παλαιών λεωφορείων, γεγονός που συνδέεται με την ανανέωση στόλου και τη μείωση εκπομπών.

Ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και πράσινη μετάβαση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ηλεκτροκίνηση. Προβλέπεται η ανάπτυξη δημοσίων υποδομών φόρτισης από τους δήμους, η εγκατάσταση φορτιστών σε πιάτσες ταξί και η παράταση κινήτρων όπως η απαλλαγή από τέλη στάθμευσης. Ταυτόχρονα, διευρύνεται το πλαίσιο εκπαίδευσης τεχνικών για οχήματα υψηλής τάσης, ώστε να διασφαλιστεί η τεχνική υποστήριξη της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων.

Η στρατηγική αυτή συνδέεται με την ευρωπαϊκή πολιτική απανθρακοποίησης των μεταφορών και επιχειρεί να επιταχύνει τη μετάβαση σε οχήματα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών.

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/MARTIN DIVISEK

Αλλαγές στις εμπορευματικές μεταφορές και τα logistics

Στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές προβλέπονται νέες ρυθμίσεις για την οδική βοήθεια, τις επιθεωρήσεις δεξαμενών επικίνδυνων φορτίων, την έλξη ρυμουλκούμενων και τα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις. Στόχος είναι η εναρμόνιση των διαδικασιών με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές φορτίων, ιδιαίτερα επικίνδυνων υλικών.

Οι αλλαγές αυτές εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν τη λειτουργία του κλάδου, αν και αρκετοί επαγγελματικοί φορείς επισημαίνουν την ανάγκη παράλληλης απλοποίησης αδειοδοτήσεων και ψηφιοποίησης υπηρεσιών για να μειωθεί το διοικητικό βάρος.

ΣΒΑΚ, πρότυπες προτάσεις και επενδυτικές διαδικασίες

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, με παράταση προθεσμιών, ορισμό εθνικού σημείου επαφής και πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής τους. Παράλληλα, τροποποιείται το σύστημα πρότυπων προτάσεων έργων με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης και καθορισμό του κόστους προετοιμασίας των προτάσεων.

Οι παρεμβάσεις αυτές επιδιώκουν να διευκολύνουν την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές και βιώσιμες μεταφορές, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.

Eurokinissi

Τα κρίσιμα σημεία εφαρμογής που θα καθορίσουν την επιτυχία

Παρότι το νομοσχέδιο κινείται προς μια ολοκληρωμένη μεταρρυθμιστική κατεύθυνση, η πραγματική του αποτελεσματικότητα θα εξαρτηθεί από ορισμένους καθοριστικούς παράγοντες:

Πρώτος είναι η ταχύτητα έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή πολλών ρυθμίσεων. Χωρίς αυτές, σημαντικό μέρος των αλλαγών θα παραμείνει θεωρητικό.

Δεύτερος παράγοντας είναι το οικονομικό κόστος προσαρμογής για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Οι νέες τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις δημιουργούν επενδυτικές ανάγκες που μπορεί να επηρεάσουν την αγορά, ιδιαίτερα μικρότερες επιχειρήσεις.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Τρίτος κρίσιμος παράγοντας είναι η διοικητική ικανότητα ελέγχου. Η ενίσχυση μητρώων και ελεγκτικών μηχανισμών αποτελεί θετική εξέλιξη, αλλά η αποτελεσματικότητα των μέτρων θα κριθεί από τη στελέχωση και την ψηφιακή υποστήριξη των υπηρεσιών.

Τέλος, σημαντικό ζήτημα αποτελεί και η περιφερειακή διάσταση των αλλαγών, καθώς αρκετές ρυθμίσεις ξεκινούν πιλοτικά από μεγάλα αστικά κέντρα. Η ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλη τη χώρα θα αποτελέσει βασικό δείκτη επιτυχίας της μεταρρύθμισης.

Συνολική αποτίμηση

Το νέο σχέδιο νόμου επιχειρεί να μετασχηματίσει το πλαίσιο μεταφορών στην Ελλάδα μέσα από ένα ευρύ πλέγμα τεχνικών, διοικητικών και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων. Η φιλοσοφία του κινείται προς ένα πιο ασφαλές, ψηφιακό και βιώσιμο σύστημα μετακινήσεων, με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Η πρόκληση πλέον δεν βρίσκεται μόνο στη νομοθέτηση αλλά κυρίως στην εφαρμογή. Η διασφάλιση χρηματοδότησης, η διοικητική ετοιμότητα των φορέων και η συνεργασία κράτους, αυτοδιοίκησης και αγοράς θα καθορίσουν αν η μεταρρύθμιση θα οδηγήσει σε ουσιαστική αναβάθμιση των μεταφορών ή θα παραμείνει ένα ακόμη εκτενές, αλλά περιορισμένης πρακτικής επίδρασης, νομοθετικό πλαίσιο.