Νοσοκόμα στην Ιταλία «έστησε» ασθένειες και εγκυμοσύνες – Εργάστηκε μόλις 6 ημέρες σε 9 χρόνια

Σκάνδαλο ξέσπασε στην Πολυκλινική Sant’Orsola της Μπολόνια, όταν αποκαλύφθηκε ότι μια νοσοκόμα κατάφερε να απουσιάζει σχεδόν διαρκώς από την εργασία της, επικαλούμενη ψεύτικες ασθένειες και ακόμη και… εικονικές εγκυμοσύνες.



Όπως διαπιστώθηκε από την ιταλική δικαιοσύνη, σε διάστημα εννέα ετών η γυναίκα εμφανίστηκε στη δουλειά της μόλις έξι ημέρες. Για να δικαιολογήσει τις συνεχείς απουσίες της, είχε παρουσιάσει δύο ανύπαρκτες εγκυμοσύνες, 56 πλαστές αναρρωτικές άδειες, καθώς και ιατρικές γνωματεύσεις για δήθεν επαγγελματική δερματίτιδα.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο σάλο στην Ιταλία, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τα κενά ελέγχου στο δημόσιο σύστημα υγείας.

