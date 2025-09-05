Νοθευμένο καύσιμο απειλεί το αυτοκίνητό σου - Πώς το καταλαβαίνεις και πώς θα προστατευθείς

Η νοθευμένη (και συνήθως λαθραία βενζίνη) αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για κάθε όχημα και χρήστη — η διαφορά στην απόδοση, στις εκπομπές καυσαερίων και στη διάρκεια ζωής του κινητήρα (ακόμα και άμεση καταστροφή του) μπορεί να είναι καθοριστική. Το καύσιμο αυτό, που συχνά περιέχει φθηνά, επικίνδυνα πρόσθετα, δεν διακρίνεται με γυμνό μάτι, ενώ πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο βλαβών ακόμη και μετά τα πρώτα χιλιόμετρα από τον ανεφοδιασμό.

Φωτογραφία: INTIME

Τι αναφέρουν οι επίσημοι έλεγχοι

Η νοθεία καυσίμων αποτελεί μείζον θέμα ασφαλείας και οικονομικής ζημίας για τον καταναλωτή και το Δημόσιο. Εκτός από μειωμένη απόδοση, η χρήση νοθευμένης βενζίνης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον κινητήρα και στο σύστημα εκπομπών — συχνά με κόστος χιλιάδων ευρώ για επισκευές.

Τι είναι η νοθευμένη βενζίνη

Νοθευμένη βενζίνη σημαίνει αλλοίωση της σύστασης του καυσίμου με πρόσθετα (π.χ. οργανικοί διαλύτες, αλκοόλες, λιπαντικά ή άλλα χημικά) με στόχο τη μείωση κόστους ή τη διευκόλυνση λαθραίας διακίνησης. Η εικόνα στο μάτι δεν αλλάζει· η διαφορά είναι χημική και τεχνική — και ανιχνεύσιμη μόνο με εργαστηριακό έλεγχο.

Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία (ΕΛΑΣ / εκθέσεις μετά από συλλήψεις):

• Το έτος 2023, στην ειδική έκθεση της Αστυνομίας για το σοβαρό/οργανωμένο έγκλημα, αναφέρεται ότι η ΕΛ.ΑΣ. επελήφθη σε 2 υποθέσεις λαθρεμπορίας καυσίμων.

• Σε μεγάλη επιχείρηση της 8/3/2024 εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση: συνελήφθησαν 20 άτομα και εντοπίστηκαν 6 πρατήρια με νοθευμένα και λαθραία καύσιμα· κατασχέθηκαν χιλιάδες λίτρα διαλυτών και αμόλυβδης βενζίνης.

• Σε μεγάλη εξάρθρωση (ανακοίνωση 4/9/2025) η Αστυνομία αναφέρει ότι συνελήφθησαν 22 μέλη εγκληματικής οργάνωσης, ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 38 περιπτώσεις προμήθειας από τις αρχές του 2025 και ότι διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης — ενώ σφραγίστηκαν πολλαπλά πρατήρια. Η υπόθεση περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση παράνομου λογισμικού σε αντλίες και συστήματα εισροών-εκροών και μεγάλες ποσότητες χημικών διαλυτών.

• Για συγκριτική εικόνα σε ελέγχους πρατηρίων: σε άλλες υπηρεσιακές εκθέσεις αναφέρονται δεκάδες έλεγχοι, με σημαντικό ποσοστό όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις (π.χ. σε επιμέρους ελέγχους του 2022 βρέθηκαν παραβάσεις σε 11 από 20 ελέγχους πρατηρίων που αναφέρθηκαν στην έκθεση).

Τα συμπτώματα στο αυτοκίνητο από νοθευμένη βενζίνη που πρέπει να γνωρίζεις

Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου: Το αυτοκίνητο "καίει" περισσότερο για την ίδια απόδοση και απόσταση.

Αργή επιτάχυνση και μειωμένη ισχύς: Ο κινητήρας ανταποκρίνεται πιο αργά.

Ασταθές ρελαντί ή απροσδόκητο «σβήσιμο»: Ιδιαίτερα σε στάση ή κατά την επιτάχυνση.

Αυξημένος θόρυβος: Μεταλλικός συνήθως ήχος από τον κινητήρα.

Το μοτέρ μπαίνει σε safe mode (δλδ κινείται αργά και μέχρι τις 2000 σ.α.λ.)

Προοδευτική φθορά ή και ξαφνική βλάβη βασικών εξαρτημάτων: Αντλία καυσίμου, σύστημα ψεκασμού, αισθητήρας «λ» καταλύτης, εσωτερικά μέρη του κινητήρα.

Τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση που καταλάβεις πως έχεις νοθευμένο καύσιμο

Μην συνεχίσεις να οδηγείς ή περιόρισε τις στροφές του κινητήρα και οδήγησε με χαμηλή ταχύτητα.

Σβήσε τον κινητήρα αμέσως μόλις δεις ανησυχητικά συμπτώματα ή λυχνίες που ανάβουν και μένουν σε λειτουργεία.

Κάλεσε Οδική Βοήθεια και μετέφερε το όχημα σε αξιόπιστο συνεργείο για πλήρη άδειασμα και καθαρισμό του ρεζερβουάρ.

Αν διαθέτεις ασφαλιστική κάλυψη κατά νοθευμένου καυσίμου, ενημέρωσε άμεσα την ασφαλιστική σου για να ενεργήσει.

Οι ασφαλίστηκες συνήθως σε καλύπτουν αρκεί να έχεις τον όρο για νοθευμένο καύσιμο

Πού να απευθυνθείς αν αντιμετωπίσεις πρόβλημα

1520 — τηλέφωνο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.

Συνήγορος του Καταναλωτή ή οργανώσεις καταναλωτών.

Η ποιότητα της βενζίνης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου σας. Αν παρατηρήσετε ασυνήθιστα συμπτώματα — όπως μειωμένη ισχύ, αστάθεια ή αυξημένη κατανάλωση — μην υποτιμήσετε το ενδεχόμενο νοθευμένης βενζίνης. Ενημερώστε σχετικά τις αρμόδιες αρχές και κινηθείτε άμεσα για να προστατεύσετε το όχημά σας αλλά και τον εαυτό σας.