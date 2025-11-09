Νταγκ Μπέργκαμ: Ενισχύουμε την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης όπως ποτέ άλλοτε

Υπό τον τίτλο: Σύναψη συμφωνιών και ενίσχυση των διατλαντικών δεσμών στην Ελλάδα, ο Νταγκ Μπέργκαμ, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ σχολίασε με ανάρτηση του στο X (πρώην Twitter) την μακροχρόνια συμφωνία μεταξύ της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία συμμετέχουν ο Όμιλος AKTOR και η ΔΕΠΑ Εμπορίας, με την αμερικανική εταιρεία Venture Global Inc., για την προμήθεια σημαντικών ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Making deals & strengthening transatlantic ties in Greece💪



Between the expansion of gas supply routes along the Vertical Corridor from south to north and @Venture_Global’s new long-term LNG sales, under @POTUS, we are boosting Europe’s energy independence like never before! pic.twitter.com/mdtfYYmCpo — Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) November 7, 2025

Η ανάρτηση Μπέργκαμ

«Σύναψη συμφωνιών και ενίσχυση των διατλαντικών δεσμών στην Ελλάδα.

Μεταξύ της επέκτασης των οδών εφοδιασμού με φυσικό αέριο κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου από νότο προς βορρά και των νέων μακροπρόθεσμων πωλήσεων LNG της Venture Global, κάτω από πρόεδρο των ΗΠΑ. Ενισχύουμε την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης όπως ποτέ άλλοτε»

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία ATLANTIC – SEE LNG TRADE A.E., στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει μέσω της θυγατρικής του Aktor Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε. με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, υπέγραψε το πρωί της Παρασκευής μακροχρόνια συμφωνία αγοραπωλησίας (SPA) με την αμερικανική εταιρεία Venture Global Inc. για την προμήθεια σημαντικών ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, η ελληνική εταιρεία υπέγραψε Μνημόνια Κατανόησης (MoU) με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για την πώληση σε αυτές σημαντικών ποσοτήτων LNG, που σηματοδοτούν το επόμενο βήμα στη στρατηγική της για τη διάθεση LNG από την Ελλάδα προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.