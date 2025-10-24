Ντακότα Τζόνσον: Αποκάλυψε το red flag της στους άνδρες «Αυτοί που φορούν σαγιονάρες δημόσια, τρέξτε»

«Όταν ήμουν μικρή, υπήρχαν στιγμές που ήταν πραγματικά τρομακτικές καθώς κάποιοι άνθρωποι προσπαθούσαν με επιθετικό τρόπο να πλησιάσουν τη μαμά μου όταν πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ. Αν το αποδεχτείς αυτό ως κάτι φυσιολογικό ως μικρό παιδί, μπορεί να οδηγήσει σε πολλά συμπλέγματα, όπως επίσης και το γεγονός ότι είσαι στο προσκήνιο και ο κόσμος γνωρίζει για την προσωπική σου ζωή με έναν τρόπο που είναι πολύ παρεμβατικός, αγενής και επώδυνος» εξομολογήθηκε η 36χρονη ηθοποιός στη συνέντευξη που έδωσε ποζάροντας για το εξώφυλλο της Vogue Γερμανίας.

Και συνέχισε η κόρη της Μέλανι Γκρίφιθ και του Ντον Τζόνσον που εξήγησε ότι μεγάλωσε παρακολουθώντας γυρίσματα και ήταν πάντα περιτρυγυρισμένη από ανθρώπους του χώρου. «Πάντα ήξερα ότι το επάγγελμα της οικογένειάς μου ήταν διαφορετικό από των συμμαθητών μου, των οποίων οι μαμάδες πήγαιναν στο γραφείο κάθε μέρα. Ήταν μια πρόκληση, επειδή είναι δύσκολο να κάνεις και να κρατήσεις φίλους όταν είσαι παιδί που βρίσκεσαι όλη μέρα στο δρόμο. Αλλά πάντα το αποδεχόμουν: Αυτό κάνουμε. Είναι στο αίμα μας».

(Photo by Stephen Shugerman/Getty Images)

Η ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην αυτοπεποίθηση που της έδωσε από πολύ μικρή η μητέρα της, γεγονός που την έκανε να φορά σέξι δημιουργίες στο κόκκινο χαλί. «Αν η γυναίκα που θαυμάζεις δεν σου πει από μικρή ηλικία ότι είσαι τέλεια, έξυπνη, ξεχωριστή, δυνατή και γενναία, αυτό μπορεί πραγματικά να σε συντρίψει. Είναι δύσκολο να ξαναδιδάξεις στον εαυτό σου αυτή την αγάπη αργότερα. Αυτό ήταν ένα τεράστιο δώρο που μου έδωσε. Και μου έμαθε επίσης πώς να φροντίζω και να αγαπώ το σώμα μου».

Κατά την διάρκεια ενός νέου επεισοδίου της σειράς «Ερωτήσεις της Vogue» στο Youtube η Ντακότα Τζόνσον μίλησε και για τα red flags στους άνδρες, μόλις τέσσερις μήνες μετά τον τερματισμό του αρραβώνα της με τον Κρις Μάρτιν. «Άνδρες που φορούν σαγιονάρες δημόσια. Τρέξτε» δήλωσε και πολλοί σχολιάζουν ότι μπορεί η σπόντα να πήγαινε και στον πρώην σύντροφό της, μιας και ο ροκ σταρ έχει τη φήμη ότι κυκλοφορεί ξυπόλητος δημόσια.