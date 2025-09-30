Νταλάρας - Δεληβοριάς: Γιόρτασαν τα γενέθλιά τους επί σκηνής και τραγούδησαν μαζί (βίντεο)

Το κάλεσμα είχε κανονιστεί αρκετό καιρό πριν: «Γενέθλια στην Ταράτσα! Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Φοίβος Δεληβοριάς γιορτάζουν τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου τα κοινά τους γενέθλια στην «Ταράτσα του Φοίβου» στο θέατρο Άλσος. Μαζί τους ο Βασίλης Προδρόμου και οι Τεκετζήδες. Ελάτε για τραγούδια και ευχές», έλεγε η πρόσκληση και ήταν εκατοντάδες οι φίλοι και θαυμαστές τους που έδωσαν το «παρών» στο Άλσος για να τους δουν από κοντά, να γιορτάσουν μαζί με τους δύο καλλιτέχνες, να διασκεδάσουν με τα τραγούδια και το πρόγραμμα που έφτιαξαν…

Το παλιό με το καινούργιο

Ο Νταλάρας γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1949 και ο Δεληβοριάς την ίδια ημέρα, αλλά το 1973. Η συνύπαρξή τους στη σκηνή του Άλσους ήταν πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική. Στην παρέα τους ήταν και οι 16χρονοι Τεκετζήδες, τα «μουσικά του εγγόνια».

Ο 76χρονος Γιώργος καθισμένος μαζί με τους 16χρονους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αλίμου πάνω σε ένα πάλκο τραγούδησαν και έπαιξαν παρέα Θεοδωρακη, Τσιτσάνη, Βαμβακάρη, Καλδάρα. Το παλιό και το νέο, η μουσική ιστορία της Ελλάδας μπροστά στα μάτια των θεατών που απολάμβαναν τη στιγμή και δεν πίστευαν αυτό το υπέροχο θέαμα και μουσικό άκουσμα.

Η ιστορία γι’ αυτή τη συνύπαρξη ξεκίνησε πριν από 3 μήνες στο Καλλιμάρμαρο, στη γιορτή για τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη και από ότι φαίνεται αυτό που γεννήθηκε θα έχει πολύ μέλλον ακόμα…