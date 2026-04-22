Ντάνιελ Κρεγκ: Με ύφος αλά Τζέιμς Μποντ είπε σε Έλληνα δημοσιογράφο «Δεν έχω ιδέα ποιος είσαι»
Ένα περιστατικό που προκάλεσε γέλιο στο πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό» συνέβη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Στην Ελλάδα βρέθηκε για ακόμα μια φορά ο Ντάνιελ Κρεγκ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας και αφού εθεάθη την Μεγάλη Παρασκευή στην περιφορά του Επιταφίου στην Γλυφάδα, συνοδευόμενος από την σύζυγό του και την κόρη τους, η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» αυτή την φορά τον πέτυχε στο αεροδρόμιο.
Ο διάσημος ηθοποιός προσπάθησε στην αρχή να αποφύγει τον δημοσιογράφο, όμως εκείνος συνέχισε να τον ακολουθεί και να προσπαθεί να του αποσπάσει μια δήλωση. Ο Ντάνιελ Κρεγκ με αυστηρό ύφος απευθύνθηκε στον δημοσιογράφο και του είπε: «Δεν έχω ιδέα ποιος είσαι...».
Ο Γρηγόρης Μπάκας αφού του συστήθηκε τον ρώτησε αν του αρέσει η Ελλάδα και εκείνος απάντησε: «Φυσικά μου αρέσει την λατρεύω».