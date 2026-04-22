Ντάνιελ Κρεγκ: Με ύφος αλά Τζέιμς Μποντ είπε σε Έλληνα δημοσιογράφο «Δεν έχω ιδέα ποιος είσαι»

Στην Ελλάδα βρέθηκε για ακόμα μια φορά ο Ντάνιελ Κρεγκ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας και αφού εθεάθη την Μεγάλη Παρασκευή στην περιφορά του Επιταφίου στην Γλυφάδα, συνοδευόμενος από την σύζυγό του και την κόρη τους, η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» αυτή την φορά τον πέτυχε στο αεροδρόμιο.

Ο διάσημος ηθοποιός προσπάθησε στην αρχή να αποφύγει τον δημοσιογράφο, όμως εκείνος συνέχισε να τον ακολουθεί και να προσπαθεί να του αποσπάσει μια δήλωση. Ο Ντάνιελ Κρεγκ με αυστηρό ύφος απευθύνθηκε στον δημοσιογράφο και του είπε: «Δεν έχω ιδέα ποιος είσαι...».

Ο Γρηγόρης Μπάκας αφού του συστήθηκε τον ρώτησε αν του αρέσει η Ελλάδα και εκείνος απάντησε: «Φυσικά μου αρέσει την λατρεύω».