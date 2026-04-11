Ο «Τζέιμς Μποντ» στην περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα: Εμφάνιση έκπληξη του Ντάνιελ Κρεγκ

Την περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα παρακολούθησε ο δημοφιλής ηθοποιός του Χόλιγουντ, Ντάνιελ Κρεγκ.



Ο «Τζέιμς Μποντ» που βρίσκεται στην Αθήνα για τις ανάγκες της νέας ταινίας του Νταμιέν Σαζέλ, για την οποία γυρίσματα γίνονται σε Αθήνα και Κέρκυρα, βρέθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου μαζί με τη σύζυγό του, Ρέιτσελ Βάις και την κόρη του, όπως φαίνεται στο βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ.