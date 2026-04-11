Breaking news icon BREAKING
NEWS

LIFE Τζέιμς Μποντ Hollywood - Χόλιγουντ Επιτάφιος Γλυφάδα Showbiz

Ο «Τζέιμς Μποντ» στην περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα: Εμφάνιση έκπληξη του Ντάνιελ Κρεγκ

Ο δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου με την οικογένειά του.

ERTNews
ERTNews
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Την περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα παρακολούθησε ο δημοφιλής ηθοποιός του Χόλιγουντ, Ντάνιελ Κρεγκ.

Ο «Τζέιμς Μποντ» που βρίσκεται στην Αθήνα για τις ανάγκες της νέας ταινίας του Νταμιέν Σαζέλ, για την οποία γυρίσματα γίνονται σε Αθήνα και Κέρκυρα, βρέθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου μαζί με τη σύζυγό του, Ρέιτσελ Βάις και την κόρη του, όπως φαίνεται στο βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ.

Διάβασε περισσότερα

LIFE Τζέιμς Μποντ Hollywood - Χόλιγουντ Επιτάφιος Γλυφάδα Showbiz

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader