«Έτοιμη για νέους ορίζοντες»: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου έκλεισε τα 58 και στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας

Ξεχωριστή ήταν η φετινή Κυριακή του Πάσχα για την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, καθώς συνέπεσε με τα γενέθλιά της, τα οποία γιόρτασε σε χαρούμενο κλίμα.

Η γνωστή ηθοποιός συμπλήρωσε τα 58 της χρόνια και θέλησε να μοιραστεί τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο στιγμιότυπο εμφανίζεται χαμογελαστή, κρατώντας την τούρτα των γενεθλίων της.

Το μήνυμα για τη νέα χρονιά της ζωής της

Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της, η ίδια εξέφρασε την αισιοδοξία και την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει βιώσει μέχρι σήμερα, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για το μέλλον.

Όπως ανέφερε, μια νέα χρονιά ξεκινά για εκείνη, βρίσκοντάς τη χαρούμενη και έτοιμη να «ανοίξει τα φτερά της» προς νέους ορίζοντες, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ανθρώπους της ζωής της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη και την αγάπη που λαμβάνει.

Με ένα θερμό «ευχαριστώ», η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου θέλησε να δείξει πόσο σημαντική είναι για εκείνη η παρουσία των αγαπημένων της προσώπων σε αυτή τη νέα προσωπική της διαδρομή.