«Εδώ είμαι πάλι»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του

Ένα χρόνο μετά τη σοβαρή περιπέτεια που σημάδεψε τη ζωή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος κάνει σταδιακά την επιστροφή του στη μουσική, δείχνοντας πως αφήνει πίσω του τα δύσκολα.

Ο γνωστός μουσικός, που είχε τραυματιστεί από κροτίδα το Πάσχα του 2025, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να παίζει ξανά κλαρίνο, έχοντας στο πλευρό του φίλους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Κάπου είχαμε μείνει πέρυσι βρε παιδιά τέτοια μέρα… Εδώ είμαι πάλι», στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και επιμονής.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό, ο Άρης Μουγκοπέτρος κατάφερε με μεγάλη προσπάθεια και θέληση να σημειώσει σημαντική πρόοδο, έχοντας ως βασικό στόχο να επιστρέψει στο επίπεδο που βρισκόταν πριν το ατύχημα.

Στο πλευρό του βρίσκεται διαρκώς το κοινό που τον στηρίζει, ενώ και ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να ακολουθήσει τις οδηγίες των ειδικών για την πλήρη αποκατάστασή του.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο μουσικός είχε βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες που σχετίζονταν με την εν διαστάσει σύζυγό του, ωστόσο το δικαστήριο τον αθώωσε, δικαιώνοντάς τον πλήρως.

«Θέλω να επιστρέψω στη ζωή μου»

Παράλληλα, ο ίδιος παραμένει ψύχραιμος και αισιόδοξος, εκφράζοντας την επιθυμία του να επιστρέψει όχι μόνο στη μουσική σκηνή, αλλά και στην καθημερινότητά του.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του αναφέρθηκε και στη σχέση με τα παιδιά του, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για τις δυσκολίες που προέκυψαν στην προσωπική του ζωή, τονίζοντας ωστόσο τη σημασία που έχει για εκείνον ο ρόλος του ως πατέρας.