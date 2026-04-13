«Μίλησε η ψυχή μου»: Το μήνυμα του Άρη Μουγκοπέτρου μια μέρα αφότου έπαιξε ξανά κλαρίνο

Το πρώτο του μήνυμα μια μέρα μετά τη δημοσίευση του βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να παίζει ξανά κλαρίνο ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό του έκανε τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Με μια ανάρτησή του στο Instagram, ο γνωστός μουσικός θέλησε να ευχαριστήσει τους ακολούθους του για τη στήριξη που του έχουν δώσει τον τελευταίο χρόνο. «Έπαιξα… και μίλησε η ψυχή μου… Κι εσείς, με τα λόγια σας, της δώσατε φως. Γιατί καμιά νύχτα δεν άντεξε ποτέ…μπροστά σε μια Ανάσταση» αναφέρει στο σύντομο μήνυμά του το οποίο συνόδευσε με μια φωτογραφία του στην οποία στέκεται προφίλ.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό, ο Άρης Μουγκοπέτρος κατάφερε με μεγάλη προσπάθεια και θέληση να σημειώσει σημαντική πρόοδο, έχοντας ως βασικό στόχο να επιστρέψει στο επίπεδο που βρισκόταν πριν το ατύχημα.



«Θέλω να επιστρέψω στη ζωή μου»

Παράλληλα, ο ίδιος παραμένει ψύχραιμος και αισιόδοξος, εκφράζοντας την επιθυμία του να επιστρέψει όχι μόνο στη μουσική σκηνή, αλλά και στην καθημερινότητά του.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του αναφέρθηκε και στη σχέση με τα παιδιά του, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για τις δυσκολίες που προέκυψαν στην προσωπική του ζωή, τονίζοντας ωστόσο τη σημασία που έχει για εκείνον ο ρόλος του ως πατέρας.