Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά... έχω κουραστεί»

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ, 70χρονος ηθοποιός, παρά το γεγονός ότι πρωταγωνιστεί σε μια σειρά από επιτυχημένες ταινίες, δεν ενδιαφέρεται να τις παρακολουθήσει. «Δεν βλέπω ταινίες, φίλε. Πραγματικά όχι», δήλωσε ο Ντένζελ Ουάσινγκτον στο GQ κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνάντησης με τον σκηνοθέτη του «Highest 2 Lowest», Σπάικ Λι, και τον συμπρωταγωνιστή του, A$AP Rocky. «Απλώς είμαι ειλικρινής μαζί σας! Δεν βλέπω ταινίες! Δεν πηγαίνω σινεμά. Δεν βλέπω ταινίες... Έχω κουραστεί από τις ταινίες. Ναι» εξομολογήθηκε ο ηθοποιός η ταινία του οποίου κάνει πρεμιέρα στο Apple TV+ στις 5 Σεπτεμβρίου.

Ο 68χρονος Σπάικ Λι ρώτησε στη συνέχεια τον Ουάσινγκτον σε πόσες ταινίες έχει συμμετάσχει. «Σε πάρα πολλές. Νομίζω 50!», αστειεύτηκε ο σταρ που έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη το 1981 στην κωμωδία-δράμα «Carbon Copy», ενώ λίγα χρόνια αργότερα, κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του 1989 «Glory» και ακολούθησε το επόμενο Όσκαρ για το αστυνομικό θρίλερ του 2001 «Training Day».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο ηθοποιός είχε αναφερθει στα Όσκαρ και είχε πει ότι η νίκη ενός Όσκαρ δεν είναι σημαντική για αυτόν.

«Δεν το κάνω για τα Όσκαρ. Δεν με ενδιαφέρουν τέτοιου είδους πράγματα. Υπήρξαν στιγμές που κέρδισα και δεν έπρεπε να κερδίσω και άλλες που δεν κέρδισα και έπρεπε να κερδίσω. Ο άνθρωπος δίνει το βραβείο. Ο Θεός δίνει την ανταμοιβή».