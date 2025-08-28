Ελλάδα Άργος Απεγκλωβισμός Local News

Νύχτα αγωνίας στο Άργος: Επιχείρηση απεγκλωβισμού παιδιού από διαμέρισμα

Αναστάτωση το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Γούναρη.

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου στην οδό Γούναρη στο Άργος, όταν σύμφωνα με πληροφορίες του anagnostis, ένα παιδί εγκλωβίστηκε σε διαμέρισμα και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικό όχημα και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό. Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν τον χώρο, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το παιδί, το οποίο είναι καλά στην υγεία του.

