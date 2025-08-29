Η Λευκή Νύχτα επέστρεψε στο Άργος με εντυπωσιακή επιτυχία

Το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυγούστου, το Άργος γέμισε μουσική, χρώματα και χαμόγελα στη μεγάλη γιορτή της αγοράς, την 6η Λευκή Νύχτα.

Χιλιάδες επισκέπτες βρέθηκαν στο ιστορικό εμπορικό κέντρο, απολαμβάνοντας εκπτώσεις στα καταστήματα, μουσικά δρώμενα και εκπλήξεις που κράτησαν αμείωτο το κέφι μέχρι αργά.

Διαβάστε περισσότερα για την Λευκή Νύχτα στο Άργος που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας θεσμός που ενισχύει την εμπορικότητα και αναδεικνύει το κέντρο της πόλης ως προορισμό αγορών και ψυχαγωγίας.